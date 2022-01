Beautiful, l’attore che interpreta il dottor Finnegan ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo rapporto con l’attrice Jacqueline MacInnes Wood. Ecco di cosa si tratta.

Ormai è ufficiale: Steffy e Finn sono la coppia più amata dai telespettatori di Beautiful. Grazie al suo carisma e alla sua fedeltà, il medico ha saputo conquistare sia il cuore della Forrester che quello del pubblico. La sua prima apparizione in Italia risale all’anno scorso, quando Steffy è rimasta vittima di un incidente che le è quasi costato la vita. Da allora Finn non l’ha mai lasciata, sfidando il pregiudizio di Liam e di quanti gli dicevano che non si stava comportando in modo professionale pur di stare con lei.

Anche l’attore che interpreta l’affascinante dottore è molto devoto alla collega, che per prima lo ha accolto e fatto sentire a suo agio sul set. In una recente intervista per Nuovo Tv, Tanner Novlan ha parlato del suo rapporto con Jacqueline Wood.

Beautiful, l’attore che interpreta Finn: “È lui l’uomo giusto per Steffy”

“Il set di Beautiful è una grande famiglia, molto unita” ha raccontato Tanner Novlan a Nuovo Tv. “Sono fortunato in particolare a lavorare con Jacqueline […]. Tra di noi c’è una chimica pazzesca che traspare in modo meraviglioso anche sullo schermo”. Poi, riguardo al suo personaggio, ha affermato che cercherà di liberare finalmente Steffy dalla vecchia relazione con Liam, poiché lei ha bisogno di un uomo che sia costantemente presente nella sua vita, non come lo Spencer che per anni ha giocato con i sentimenti suoi e di Hope.

Una curiosità dalle anticipazioni americane: pare proprio che le cose tra Steffy e Finn si faranno più serie. Dopo aver superato l’iniziale resistenza della famiglia di lei, infatti, i due coroneranno il loro sogno d’amore con un matrimonio ed un figlio. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta… ben presto il loro legame sarà messo a dura prova.