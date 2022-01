Beautiful, vi ricordate Phoebe Forrester? Oggi è un’attrice famosa – FOTO

Beautiful, vi ricordate Phoebe Forrester? La sorella gemella di Steffy è oggi un’attrice piuttosto conosciuta.

Era il settembre del 1999 quando Ridge Forrester e Taylor Hayes annunciavano la nascita delle loro secondogenite, le gemelle Phoebe e Steffy Forrester. La storia delle due si è intrecciata con quella di numerosi personaggi tra cui il fratello Thomas e Rick Forrester, figlio di Eric e di Brooke, che nel corso della soap ha avuto una storia con entrambe le sorelle. Fu proprio durante un litigio in macchina con Rick, che Phoebe morì, vittima di un incidente stradale. Molti anni dopo la sua morte, la sorella Steffy decise di onorarla dando il suo nome alla sua seconda figlia (successivamente riconosciuta come Beth, la figlia creduta morta di Liam ed Hope).

Ma che fine ha fatto MacKenzie Mauzy, la più famosa interprete di Phoebe Forrester? L’attrice ha continuato a portare la sua carriera, fino ad approdare al cinema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, prevista la morte di uno dei protagonisti della soap? Le notizie dall’America

MacKenzie Mauzy, la “Phoebe” di Beautiful è la protagonista di Into The Woods

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, due tradimenti in arrivo: terremoto a casa Forrester

Dopo aver esordito da giovanissima nella serie Sentieri ed essersi fatta conoscere tramite il personaggio di Phoebe Forrester, MacKenzie Mauzy è stata scritturata per il ruolo di Abigail, uno dei personaggi protagonisti della serie Law & Order – I due volti della giustizia, NCIS: Los Angeles e Forever. Il vero successo, tuttavia, le è derivato dal film Into The Woods, uscito nelle sale nel 2017. Qui l’attrice vestiva i panni di Raperonzolo al fianco di attori del calibro di Meryl Streep e Johnny Depp. Nel live action a MacKenzie era richiesto anche di cantare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MacKenzie Mauzy (@mackenziemauzy)

Una curiosità: Into the Woods non è stato il primo progetto musicale di MacKenzie Mauzy. Nel 2009 l’attrice (al tempo giovanissima) aveva già preso parte ad un musical dal titolo Next to Normal. Il musical vinse il premio Pulitzer per la drammaturgia l’anno successivo.