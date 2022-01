I 65 anni di Carolina di Monaco: dai tormentati amori al flirt con un membro della Royal Family

Carolina di Monaco ha spento 65 candeline: la principessa si lascia alle spalle relazioni intricate. Tra queste spunta un flirt clamoroso.

Sono 65 le candeline spente ieri da Carolina di Monaco. Nonostante il passare del tempo la primogenita di Ranieri e Grace Kelly sfoggia in ogni occasione il suo fascino intramontabile, tanto da essere considerata una vera e propria icona di stile.

Nonna di ben sette nipoti, la sua figura nel principato è centrale da anni, tanto che a seguito delle difficoltà vissute dalla cognata Charlene, da mesi colpita da una misteriosa malattia, è stata lei a occuparsi dei gemellini del fratello Alberto assumendone le veci materne.

Malgrado la Principessa di Hannover si mostri sempre impeccabile, elegantissima e raggiante, questi 65 anni non sono stati affatto semplici, coronati da scandali e gravi avvenimenti.

Primo fra tutti in gioventù la tragica perdita della madre, spentasi nel 1982 in un tragico incidente stradale a seguito del quale ha assunto molte responsabilità, diventando la prima donna di Palazzo. A questo si sono aggiunti innumerevoli tormenti amorosi.

Carolina di Monaco: tutti i suoi amori, quel nome inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reni-S (@caroline.of.monaco)

La vita sentimentale di Carolina di Monaco è stata molto movimentata. A stupire un presunto flirt con un altro reale, ma non del principato. Si tratta del Principe Carlo con cui sembra esserci stato qualcosa, portando il mondo a credere per un attimo che la figlia di Grace Kelly potesse essere la futura Regina di Inghilterra.

Ma questo non avvenne, tanto che sono stati altri gli uomini protagonisti nella sua vita. In primis il banchiere Philippe Junot, più grande di lei di 17 anni, con cui si è sposata negli anni ottanta: un matrimonio, a cui il padre era contrario, durato soli due anni e a seguito del quale si è risposata a breve con il pilota motonautico Stefano Casiraghi, proveniente da una famiglia nobile di origini milanesi.

Un grande amore, con cui ha dato alla luce i figli Andrea, Charlotte, Pierre, tuttavia spezzato dal destino a seguito della morte dello sportivo in un incidente nautico.

Poi le terze nozze con Ernesto Augusto di Hannover: con quest’ultimo, padre della sua Alexandra, negli anni i rapporti si sono sempre più incrinati a causa dei suoi comportamenti fonti di scandali, tra cui emergono presunti tradimenti.

I due non si fanno vedere in pubblico insieme dal 2019 e secondo i rumors lui avrebbe una nuova fiamma molto più giovane. Tuttavia non si sono mai divorziati, sembra per ragioni patrimoniali.