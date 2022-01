“Cosa vorrei farti…”, Caterina Balivo in bikini accende le fantasie: corpo da sirena in una posa esplosiva – FOTO

Caterina Balivo in costume accende le fantasie. Corpo da sirena e posa impeccabile per la conduttrice: i fan non trattengono gli apprezzamenti!

Se la presenza di Caterina Balivo in tv è ormai più che centellinata, sui social la conduttrice non manca di mostrarsi in tutto il suo splendore. Solamente pochi minuti fa, infatti, la showgirl di Aversa ha deciso di sorprendere i suoi ammiratori con un nuovo scatto, pensato per festeggiare una ricorrenza davvero speciale.

Si tratta della Giornata Mondiale dell’Istruzione, che proprio quest’oggi si arricchisce di un’importantissima novità, riguardante il tema della salvaguardia del mare. La Balivo, per celebrarla, non ha mancato di sfoderare uno strepitoso scatto in costume: il fisico da sirena ha messo d’accordo tutti i suoi 1,4 milioni di fan.

Caterina Balivo in bikini accende le fantasie: corpo da sirena in una posa esplosiva – FOTO

Tra le ultime apparizioni di Caterina Balivo in televisione, la sua presenza come giurata nell’ambito de “Il Cantante Mascherato”, trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. I telespettatori, che da tempo avvertivano la mancanza della bella conduttrice di Aversa, hanno potuto approfittare della messa in onda delle puntate per godere di tutto il suo splendore.

È sui social, tuttavia, che la Balivo si concede con maggior frequenza al folto pubblico che la segue. La sua ultima pubblicazione, nello specifico, ha lasciato i followers a corto di parole. “Buona Giornata Mondiale dell’Istruzione e complimenti all’Unesco che chiede di introdurre nei programmi scolastici l’Ocean Literacy, per diffondere la conoscenza del mare“: questa la didascalia che accompagna la foto di Caterina, in cui un bikini clamoroso la fa letteralmente da padrone.

Al fine di sensibilizzare gli utenti al rispetto del mare, la presentatrice ha pensato bene di offrire un’immagine di sé stessa immersa in un panorama di estrema bellezza. È la sensualità della Balivo, tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan, unita alla perfezione delle sue incantevoli curve.

“Cosa vorrei farti..“, si sbilancia un utente, estasiato dalla clamorosa visuale. Ancora una volta, è standing ovation di likes per la conduttrice di Aversa.