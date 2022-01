“La mossa di Laurenti riassume tutta Italia”, Claudia Ruggeri passerella bollente: scuciture ovunque. Delirio incontenibile – VIDEO

Claudia Ruggeri incanta il pubblico di “Avanti Un Altro” con una passerella autorevole e sensuale: che spettacolo!

Meglio nota come la Miss del quiz show della Mediaset, “Avanti Un Altro“, Claudia Ruggeri ha bagnato la prestazione in diretta di ieri come meglio non poteva.

Grande incoraggiamento per lei ad opera del pubblico assiepato sugli spalti e non poteva essere altrimenti! Nel corso della sua carriera, Claudia si è esibita in diverse prestazioni di questo genere e non ha mai tradito le attese.

Con il ritorno in tv di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornata a brillare come una stella del firmamento, in tutta la sua naturale bellezza e lucentezza. I sostenitori del programma erano concentrati sugli ospiti in studio messi a dura prova dalle domande a trabocchetto del presentatore.

In un contesto di assoluta concentrazione, la Miss appare dal nulla e fa il suo ingresso, stemperando difatti la tensione

Claudia Ruggeri entra in studio e fa impazzire tutta la platea: spettacolo imperdibile

PER VEDERE IL VIDEO DI CLAUDIA RUGGERI, VAI SU SUCCESSIVO