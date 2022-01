“Detto Fatto”, la moglie di Amadeus nel mirino: commento inaspettato di Bianca Guaccero

Negli studi di “Detto Fatto” la moglie di Amadeus è finita nel mirino: accade l’inaspettato, i fan sono in tilt.

“La donna dei tubini”. Così a “Detto Fatto” Carla Gozzi ha definito la moglie di Amadeus, finita nel mirino.

Negli studi del format guidato da Bianca Guaccero oggi protagonista la showgirl, presente per sottoporsi a una trasformazione netta a fronte della sua imminente partecipazione al “Festival di Sanremo”.

Valigia alla mano ha portato tanti capi del suo armadio tra i quali alcuni sono stati bocciati dalla consulente d’immagine: in particolare ha scartato un piumino, in quanto se sfoggiato anche nei momenti di relax potrebbe farla cadere in un flop totale.

Scartati alcuni look da giorno, ha salvato solo un tubino, una camicia e un jeans: la consulente ha proposto poi degli abiti da sera molto scenici tutti sul nero, ma impreziositi da dettagli unici.

“Detto Fatto”, look di Giovanna nel mirino: parole inaspettate della Guaccero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Disperato erotico stomp” Andrea Delogu si lascia andare dietro le quinte: la sensualità si trasforma in arte – VIDEO

“Detto Fatto”, nel mirino dei severi giudizi di Carla Gozzi è finita Giovanna Civitillo. Moglie di Amadeus, si sta preparando con lui per affrontare a breve il “Festival di Sanremo” che guida per il terzo anno consecutivo.

Scartati alcuni dei suoi capi, anche il suo pigiama è stato criticato in quanto considerato troppo poco raffinato. A stupire tutti il commento di Bianca sulla mise da notte: la conduttrice ha sottolineato come usi anche lei pigiami comodi, giustificandosi però tuttavia con il fatto che lei sia single a differenza della Civitillo, legata da molti anni al famoso conduttore.

Il suo cambio mood ha preso così il via per trasformare l’immagine della moglie di Amadeus, considerata la first Lady di Sanremo.

A lasciare senza fiato poi la rivelazione in anteprima in merito a quello che sarà lo studio di Sanremo quest’anno: una scenografia scenica dove è prevista la presenza del pubblico, nel totale rispetto delle norme anticontagio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Stefano De Martino, il rimpianto più grande della sua vita: “Mi ha amato tantissimo, ma…”

Un ritorno alla normalità che rende felicissimi tutti come si è sottolineato in studio, in cui nei prossimi otto giorni ogni giorno saranno trasmessi focus dedicati al Festival.