In diretta dal camerino di Andrea Delogu una disarmante sorpresa attende i suoi spettatori. La conduttrice, lasciandosi andare, insegna l’arte della sensualità.

Dopo il suo esordio ben riconosciuto dalla critica nazionale nel 2014, per il forte richiamo agli anni della sua infanzia, ne “La Collina“, ed il successivo viaggio introspettivo nella rinnovata realtà della dislessia, con “Dove finiscono le parole“, pubblicato cinque anni più tardi, l’amata conduttrice, scrittrice e speaker dall’iconica rossa chioma, Andrea Delogu, rinnova ora il suo appuntamento con i lettori grazie all’uscita del suo ultimo e tanto atteso romanzo.

“Contrappasso“, edito da HarperCollins, si presenta al pubblico della sorprendente conduttrice classe 1982 come un’ulteriore, avvincente e solidale, promessa. Ma stavolta su un binario sinora del tutto inesplorato, quello della narrativa. Nel mentre, poche ore fa e da dietro le quinte, l’allegra e vitale musa della penisola italiana ha voluto dar prova di un sensuale insegnamento. Al ritmo di un’ultima e provocante avventura danzante.

“Disperato erotico stomp” Andrea Delogu si lascia andare dietro le quinte: la sensualità si trasforma in arte – VIDEO

Andrea Delogu – VIDEO

“Disperato Erotico Stomp” Sulle travolgenti note del brano composto nel non troppo lontano ’77 dal grande cantautore bolognese, Lucio Dalla, la protagonista del gettonato podcast “Nodi” e di “Rai Radio Due” si cimenterà in una travolgente danza di fronte allo specchio del suo illuminato camerino.

Un po’ come la stessa Delogu, spesso controcorrente ed amante delle sfide, il testo del celebre brano si sarebbe forse presentato in quell’attimo come di gran lunga adatto a descrivere il suo stato d’animo. Quanto a lasciarsi andare alla sua pura essenza. Irriverente, ironico ma di base con tutte e due i piedi ben piantati in terra. Come il suo protagonista, dunque, Andrea è pronta a sfuggire alle grinfie della banalità e ad osservare il cielo, con una giravolta.

Insomma Andrea insegna al suo pubblico di Instagram, attraverso una storia pubblicata nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio, l’arte della sensualità. Ma anche quella della vita.

Sapersi non prendere troppo sul serio, e giocare ad essere, per un attimo, “primedonne” pare non sia stato mai stato così divertente. Ed, al contempo senza dubbio, irresistibile.