Enrico Brignano, la confessione sulla moglie Flora Canto è intima e lascia di stucco: “Ha una passione per…”. Il dettaglio rivelato è sconvolgente!

Tra Enrico Brignano e Flora Canto, la passione scoppiò a seguito di un incontro fortuito presso l’incantevole località balneare di Sabaudia. La Canto, ex tronista di “Uomini e Donne” – nonché ex storica di Filippo Bisciglia -, si lasciò conquistare dall’affabilità e dalla travolgente ironia del comico romano. Brignano, che si era appena separato dalla moglie Bianca Pazzaglia, rimase a dir poco colpito dalla bella showgirl.

Ad oggi, Enrico e Flora hanno formato una splendida famiglia, consolidata dall’arrivo dei figli Martina (2017) e Niccolò (2021). Nonostante i due abbiano spesso rilasciato interviste di coppia, sono in pochi a conoscere i dettagli più intimi della loro unione. Proprio il comico, di recente, ne ha rivelato uno a dir poco compromettente: scopriamolo insieme.

Enrico Brignano, la confessione intima sulla moglie Flora Canto: “Ha una passione per…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida Platano di nuovo innamorata? La dama dimentica Diego Tavani proprio con lui: colpo di scena!

Per conquistare Flora Canto, all’epoca del loro primo incontro, Enrico Brignano mise in campo tutte le doti di cui disponeva. La bellissima modella, colpita dal brillante comico, gli confessò quello che era il suo vero e proprio punto debole. Di recente, nel corso di un’intervista, è stato lo stesso showman a confidare al pubblico i dettagli intimi del suo spietato corteggiamento.

“Flora ha una passione infinita per i mandaranci, i mandarini, e per il cibo in generale” – ha spiegato Enrico – “Per me era tutto in discesa, essendo figlio di fruttivendoli“. Il comico, sorprendendo i suoi fan, ha ammesso di aver preso la compagna letteralmente per la gola. Quello con Flora, come sottolineato da Brignano, si è rivelato un incontro più che “fortunato“. La coppia, che si è ritrovata a collaborare anche sul palcoscenico, ha consolidato la propria unione grazie all’arrivo di Martina e Niccolò, che rappresentano la vera ragione di vita di mamma e papà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma Marrone “sgancia” una FOTO pericolosa. Le sue curve divine sono tutte in bella vista

Il sodalizio di Enrico e Flora, sentimentale e professionale, è uno degli esempi d’amore più belli nell’ambito dello spettacolo italiano. I followers, affezionatissimi alla coppia, non mancano di acclamarne ogni pubblicazione social.