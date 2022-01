“Che bel duetto”, Francesca Fialdini scollo sensazionale in studio, fa un caldo da morire: il sole a “ruota libera” – FOTO

Francesca Fialdini onora la diretta di “A Ruota Libera” con una prestazione eccezionale. Il duetto con il suo personaggio preferito: spettacolo!

Come un angelo dall’animo buono, generoso e delicato, Francesca Fialdini ha conquistato di nuovo tutti alla sua maniera. Ancora una volta i lineamenti di quel volto angelico, conditi da un sorriso sincero e profondo aiutano la showgirl a farsi strada e bruciare letteralmente le tappe per un posto di privilegio nel mondo dello spettacolo.

Dopo la diretta di “Domenica In” di Mara Venier, le emozioni non si esauriscono, anzi trovano conferme già nelle fasi d’anteprima di “A Ruota Libera”, il talk show di gossip capitanato dall’artista di Massa Carrara.

Abbiamo avuto modo, in diverse occasioni di conoscere la quotidianità di Francesca, una persona pacata, equilibrata e sincera con tutti. Anche in occasione della diretta di ieri e nonostante i tempi che corrono, lei non ha fatto mancare la sua vicinanza ai colleghi di turno, ovvero ospiti speciali che bazzicano di continuo tra arte e cultura

Francesca Fialdini, favoloso pre-diretta in studio: temperature in aumento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Michelle Hunziker, quanto costerà la separazione a Tomaso Trussardi: il mantenimento esorbitante

“Non perdetevi lo spettacolo!”. E’ questo lo slogan lanciato ieri pomeriggio da Francesca Fialdini, la padrona di casa di “A Ruota Libera” prima di andare in onda e iniziare l’ennesima, imperdibile puntata.

Da quando c’è lei in tv dopo le scorpacciate di gossip di Zia Mara non ci si annoia praticamente mai! Basta un sorriso, uno sguardo profondo per mettere i telespettatori nelle condizioni di non cambiare canale.

Ieri sera tra gli ospiti speciali che hanno risposto all’invito della Fialdini c’era Nek e Fabio Volo, insieme ai quali ha deciso di farsi scattare foto-ricordo con due artisti che inseguono i sogni e obiettivi, compatibili con quelli di Francesca.

La puntata poi, si arricchisce di fascino e un pizzico di sensualità nel favoloso duetto con la cantante Cristina D’Avena, con la quale si è esibita splendidamente in un brano molto famoso agli addetti.

Naturalmente non sono mancate le parole d’affetto e sguardi maliziosi lanciati in direzioni della conduttrice, presentatasi all’appuntamento con la diretta di ieri con un vestito irresistibile, scollato e aderente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meravigliosa creatura”, Roberta Morise combatte con il fuoco: solo i collant addosso e nulla di più: FOTO pirotecnica

Insomma si tratta del meglio che i suoi fan e telespettatori potessero assistere. E voi, invece cosa ne pensate? Attenderete con trepidazione la puntata di domenica prossima?