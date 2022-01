La coppia del “GF Vip” spiazza concorrenti e pubblico: la richiesta inaspettata agli autori. “Ci serve un prete”, ecco cosa sta accadendo

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le dinamiche continuano ad evolversi, in particolar modo tra una delle coppie che si è venuta a creare. Si parla dell’ex tronista Sophie Codegoni e dell’ex tentatore Alessandro Basciano che intrattengono il pubblico del reality con i loro tira e molla. L’ultima vicenda che li ha visti protagonisti non è altro che una conseguenza a una feroce litigata avvenuta tra i due nei giorni scorsi. Dopo aver apparentemente chiarito la coppia ha spiazzato autori, coinquilini e pubblico con una richiesta piuttosto bizzarra.

“Ci serve un prete”: Alessandro Basciano e il giuramento che intralcia il rapporto con Sophie Codegoni

La coppia formata da Sophie e Alessandro è stata al centro dell’attenzione nel corso del weekend per una furiosa lite che li ha coinvolti. Sono volate parole grosse, specie dall’ex tentatore, che ha rivolto alla compagna accuse e termini spiacevoli. Dal canto suo Sophie ha reagito con lacrime e urla, arrivando a trasportare la valigia e i vestiti di Basciano fuori dalla camera da letto.

Tra i due, come spesso accaduto in passato, tutto sembra essersi chiarito dopo ore di conversazione. Un dettaglio però lascia distanti i due, specialmente in piena notte. Durante la lite Alessandro ha infatti giurato sul proprio figlio che non avrebbe mai più dormito con l’inquilina della casa. Ora che la pace è stata fatta questo giuramento pesa tra i due.

Per questo motivo arriva la richiesta da parte dell’ex tentatore che lascia spiazzati tutti, concorrenti e pubblico. “Se potessi parlare con un prete…“, Basciano sente la necessità di confessarsi in merito al giuramento fatto, solo allora riuscirebbe a lasciarsi andare e tornare nel letto della ragazza.

“Non si giura mai su queste cose così importanti“, gli hanno fatto notare i compagni di avventura che appaiono sorpresi -e anche piuttosto divertiti- dalla richiesta del modello.

“Stiamo aspettando che entri un prete, solo allora potremo dormire insieme“, dichiara Codegoni alle amiche. Gli autori accontenteranno il concorrente o sarà lui stesso a rompere il giuramento?