Gigi D’Alessio, nasce il figlio: la reazione di Anna Tatangelo è clamorosa

Gigi D’Alessio, è nato il piccolo Francesco: Denise gli ha regalato la gioia di diventare papà per la quinta volta. Anna Tatangelo come ha reagito?

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati di tutti i tempi. La sua carriera è costellata da numerosi successi musicali, ma è stato anche al centro del gossip a causa delle sue relazioni d’amore. Infatti, quando era agli inizi del suo percorso artistico, da giovanissimo si sposò con Carmela. Da lei ebbe ben tre figli. Il loro matrimonio è terminato intorno ai primi anni del duemila, quando lui si è innamorato follemente di Anna Tatangelo, cantante esordiente del Festival di Sanremo. La storia con Anna è durata per più di dieci anni.

Gigi D’Alessio presenta il suo quinto figlio: “Benvenuto alla vita”

Anna e Gigi, con molta fatica, erano riusciti a guadagnarsi l’affetto del pubblico e a conquistare milioni di persone. Soprattutto quando hanno vissuto insieme la gioia di diventare genitori del piccolo Andrea. Poi, negli ultimi anni, è scoppiata la crisi tra loro due e si sono lasciati. Lei ha ritrovato l’amore con Livio Cori, mentre lui la scorsa estate è stato paparazzato con una nuova giovane donna: Denise. Ed è proprio con lei, che incredibilmente, ha deciso di mettere su famiglia ancora una volta. Di costruire un futuro importante con la speranza che sarà per sempre. Anna, è oramai, solo un lontano ricordo.

Denise ha conquistato subito il suo cuore, infatti è rimasta incinta nel giro di pochissime settimane e i due oggi hanno potuto abbracciare per la prima volta il figlio avuto insieme: Francesco. Gigi ha annunciato la notizia con un post su Instagram: “Francesco, benvenuto alla vita” scrive lui nella didascalia. Alle 15:24 è venuto al mondo il suo quinto figlio e non potrebbe essere più felice di così.

Anna Tatangelo non ha ancora reagito in nessun modo alla notizia, ma in ogni caso è coinvolta nella faccenda dal momento che il figlio di Gigi appena nato farà parte per sempre della vita sua e del piccolo Andrea, in quanto fratello.