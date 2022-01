Ida Platano di nuovo innamorata? La dama dimentica Diego Tavani proprio con lui: colpo di scena!

Ida Platano di nuovo innamorata? Quello che è emerso quest’oggi a “Uomini e Donne” è davvero clamoroso: l’uomo con cui ha dimenticato Diego Tavani

Non si può certo definire Ida Platano come la dama più fortunata di “Uomini e Donne”. All’opposto, dal giorno in cui ha messo piede nel celebre dating show, la bresciana sembra aver ricevuto solo ed esclusivamente delusioni. La storia d’amore più nota, quella che ha fatto emozionare e sognare migliaia di telespettatori, è ovviamente quella con Riccardo Guarnieri, giunta al capolinea ormai due anni fa.

Quest’anno, la Platano ha tentato di mettersi in gioco con i cavalieri Marcello Messina e Diego Tavani, ma neanche queste frequentazioni si sono rivelate un successo. Il pubblico, che sembra avere particolarmente a cuore la felicità della dama, freme di vederla di nuovo innamorata. Proprio quest’oggi, la puntata andata in onda ha permesso ai fan di scorgere uno spiraglio di luce. Un cavaliere, in particolare, sembra aver catturato le attenzioni della bresciana…

Ida Platano di nuovo innamorata? La dama dimentica Diego Tavani proprio con lui

A distanza di settimane dall’ultima volta, Ida Platano è tornata al centro studio per parlare della sua frequentazione con Andrea. Il cavaliere, new entry all’interno del programma, si è guadagnato le attenzioni della dama più desiderata dal parterre maschile. La domanda che tutti i telespettatori si sono posti, di fronte a questa nuova ed inattesa conoscenza, è se la Platano sia stata realmente conquistata dal suo corteggiatore. Una domanda che, purtroppo, non ha trovato conferme in positivo.

Ida, con grande stupore da parte del pubblico, ha infatti elencato a Maria De Filippi i punti critici di questa conoscenza. Nello specifico, la Platano ha rimproverato ad Andrea di averla corteggiata solamente tramite messaggi vocali, eludendo le telefonate che, secondo la dama, sarebbero invece fondamentali in un percorso di conoscenza. Le parole di Ida circa questa frequentazione non lasciano ben sperare.

“Io non so niente di lui, perché non c’è stato questo dialogo telefonico” – ha esordito la Platano, che non è apparsa affatto convinta del cavaliere – “Mi sono data del tempo per conoscerlo“. In tutto questo siparietto, non poteva mancare l’intromissione di Diego Tavani. Il romano, su richiesta di Maria, ha ammesso di essere infastidito dalla situazione che coinvolge l’ex: “È logico che mi rode, ma so anche che è giusto che lei vada avanti“.

Osservazioni che la Platano, punta sul vivo, ha dimostrato di non aver gradito. “Se fossi stato così preso da me, avresti fatto di più per riconquistarmi“, ha esclamato la dama, palesando il proprio veleno nei confronti di Tavani. L’ex, di contro, ha continuato a ribadire di aver fatto di tutto pur di guadagnare la fiducia della bresciana, pur senza alcun tipo di risultato. Tra i due, come la lite odierna ha ben evidenziato, sembrano esserci ancora molti dissapori irrisolti.

Gianni Sperti, nell’assistere al siparietto, non ha potuto evitare di dire la propria: “Se Diego non ti interessa più dovresti provare indifferenza, non odio“. Un’osservazione pertinente e che, qualora si rivelasse fondata, metterebbe a repentaglio il rapporto con Andrea.