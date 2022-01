Justine Mattera, è senz’alcun dubbio una donna molto affascinante. La famosa cinquantenne, conserva una bellezza mozzafiato nonostante il trascorrere degli anni; una bellezza che farebbe invidia anche alle giovani ventenni.

La showgirl Justine Mattera, nutre una profonda passione per lo sport, a tal punto da non poterne più fare a meno. Sul suo profilo social, molte le foto che ritraggono la conduttrice intenta a praticare due discipline per le quali mostra grande amore e interesse: la corsa ed il ciclismo. Nelle ultime ore, la donna pubblica un post che lascia tutti i suoi followers meravigliati.

Justine Mattera, un fisico da sogno che fa impazzire tutti

Una foto che mostrerebbe le sue gambe da urlo, quella pubblicata nelle ultime ore dalla splendida donna nel proprio profilo di Instagram. L’attrice mediante la didascalia del suo post, dimostra ai propri fan l’importanza della pratica sportiva: “Avevano detto che la corsa e la bici avrebbero rovinato le mie gambe. Forse si sono sbagliati“.

Un messaggio importante, quello lanciato dall’intraprendente donna. La Mattera, dimostra che grazie ad una buona attività fisica, si possono ottenere degli incredibili risultati. Moltissimi i commenti sotto il post della donna, attraverso i quali, emerge la grande ammirazione da parte dei propri fan: “Che gambe meravigliose”; “Gambe pazzesche, complimenti”; “Hai le gambe di una ventenne”; “Io guardandoti ho iniziato a pedalare”.

Andando a curiosare sul profilo social della Mattera, troviamo altre foto che dimostrano il grande valore dello sport. In particolare, notiamo che la passione per il ciclismo, Justine l’abbia trasmessa proprio a sua figlia, Vivienne Cassara, giovane ciclista, classe 2009. Da quest’anno, Vivienne correrà per la squadra femminile Busto Garolfo come Esordiente. Un traguardo molto importante che ha inevitabilmente reso mamma Justine, orgogliosa della piccola campionessa.

Un esempio da seguire, Justine Mattera. Grazie alla sua incredibile tenacia, la donna è riuscita a raggiungere dei risultati incredibili.