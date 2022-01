Manifest, l’incredibile retroscena della popolare serie Netflix

Manifest è una delle serie più in voga del momento, ma forse non tutti sanno quale storia incredibile si nasconde dietro la sua trama

Manifest è una delle serie più popolari del momento. Si era parlato di una possibile interruzione della serie, ma per fortuna ciò non è avvenuto ed è stata invece confermata la quarta stagione, probabilmente quella conclusiva. L’approdo della serie sulla piattaforma Netflix, le ha restituito un grandissimo successo ed è proprio grazie a ciò se la serie potrà andare avanti.

Manifest, l’incredibile storia vera dietro la serie

La serie va in onda per la prima volta nel 2018 sulla NBC, dove sono state trasmesse le prime 3 stagione. Ultimamente è sbarcata su Netflix che ne produrrà invece la quarta. La storia è incentrata sul Volo Montego Air 828. Un volo misterioso scomparso per 5 lunghi anni, che improvvisamente fa il suo ritorno senza che i passeggeri siano invecchiati.La serie è stata ideata da Jeff Rake, che di recente ha parlato della sua opera affermando di aver preso ispirazione da un evento realmente accaduto. Pare infatti che Rake abbia preso ispirazione da quanto accaduto al volo Malaysia Airlines 370, nel 2014. Tra le due storie ci sono infatti molte analogie. Vediamo in cosa si somigliano.

L’8 marzo 2014, il volo Malaysia Airlines 370 scomparve nel nulla. Non si ebbero mai più notizie di nessuna delle persone presenti sul volo. La prima ipotesi fu quella che l’aereo potesse essere precipitato nell’Oceano Indiano Meridionale, ma quattro interi lunghi anni di ricerche non portarono a nessun risultato. La ricerca del volo Malaysia Airlines 370 è stata una delle più lunghe e costose della storia, ma ciò che rende inquietante la storia è proprio come da queste lunghe ricerche non sia mai venuto fuori alcunché. Sembrerebbe proprio che l’aereo si sia volatilizzato.

“Quando è accaduto il tragico evento della sparizione del volo, la gente ha iniziato a relazionarsi con un mistero che aveva un riscontro nella vita reale. Curioso no?“, queste le parole del creatore di Manifest riguardo l’evento da cui ha preso spunto per la serie.