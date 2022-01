Marco D’Amore, tutto sulla fidanzata: la loro storia è incredibile

Marco D’Amore è fidanzato? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla storia d’amore di uno dei personaggi più amati di Gomorra

Tutti lo conoscono come Ciro di Marzio, l’immortale, uno dei personaggi più amati della serie tv Gomorra. Nella vita è Marco D’Amore, attore e regista, che con il suo talento ha conquistato milioni di fan che attualmente lo seguono anche sui social.

Oltre a Gomorra e a L’immortale, l’artista ha lavorato anche per i film Perez con Luca Zingaretti e Edoardo De Angelis e Alaska con Elio Germano.

Ciro Di Marzio, la storia d’amore dell’attore è incredibile

Cosa conosciamo sulla vita privata dell’attore campano? Non tutti sanno che Marco D’Amore è fidanzato da molto tempo e la sua storia è incredibile. L’artista ha quarantuno anni ed ha molti progetti da realizzare sia professionali che personali.

Accanto a lui c’è la sua compagna Daniela Maiorana, non conosciuta dal pubblico , infatti i due si sono incontrati per la prima volta ai tempi della scuola.

La loro relazione è cresciuta nel tempo, facendosi più importante giorno dopo giorno. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Marco D’Amore ha raccontato che tutto è iniziato quando lui stava per partire per un lavoro che l’avrebbe allontanato per diversi mesi.

A quanto pare all’epoca l’attore aveva promesso alla ragazza di chiamarla tutte le sere e così è stato. Daniela Maiorana non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, ma è una manager nelle Risorse umane e consulente di un’importante società.

“È una persona equilibrata, è il mio termometro. Con lei condivido tanto. Sa in che modo amministro la mia vita professionale – ha rivelato l’attore a Grazia – mi capisce pur facendo un altro lavoro, sa starmi accanto e lo fa alla grande da ormai cinque anni”.

Insomma, Marco D’Amore non è soltanto il famoso Ciro Di Marzio, ma è anche un uomo dal cuore grande, innamorato del suo lavoro e della sua compagna di vita.