Maria De Filippi ha perso davvero la pazienza durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Stavolta, Tina Cipollari l’ha combinata davvero grossa

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha davvero perso la pazienza. Tutto è cominciato quando è entrata Gemma Galgani in studio, che pochi giorni fa ha compiuto 72 anni. Tina Cipollari ha deciso di sorprendere la sua nemica con un po’ di regali. Innanzitutto le ha fatto trovare una torta, con varie foto della mummia attaccate. Le candeline segnavano il numero 75. Come se tutto questo non bastasse, le ha anche scritto una lettera molto particolare e le ha fatto trovare un regalo piuttosto discutibile.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Tina Cipollari

Nella lettera, Tina ha dato della poco di buono a Gemma accusandola, tra l’altro, di essere una stupida e ridicola. Il regalo, scartato da Gemma, si è rivelato essere un ortaggio che lei ha deciso di rispedire al mittente. Maria De Filippi ha cercato di bloccare Tina facendole notare di aver esagerato. Questa volta ha davvero oltrepassato il limite della decenza. A gran sorpresa, anche Gianni Sperti ha perso la pazienza ed è andato contro la sua amica:

“Scusa se te lo dico, ma voglio vedere come ci arrivi tu a 72 anni” le ha detto, indignato e imbarazzato dal comportamento della opinionista. “Almeno oggi che è il suo compleanno, potevi evitare di comportarti in questo modo. Io mi dissocio da tutto quello che hai fatto e che hai detto. Tanti auguri Gemma e complimenti“.

Gemma ha ringraziato Gianni per averla difesa e, in seguito, ha conosciuto un uomo di nome Massimiliano che ha subito fatto breccia nel suo cuore.