“Impennata di infartuatiii”, Matilde Gioli come madre natura in costume: in Mexico con LUI fa scintille. FOTO spaziale

L’attrice ha pubblicato uno scatto che le ha realizzato il fidanzato, sdraiata in costume in un’oasi naturale ha stregato tutti.

Si tratta di una delle attrici emergenti che oggi tutti vogliono per la sua innata bravura ma anche la bellezza estrema che la contraddistingue. La 32enne Matilde Gioli in queste settimane la possiamo vedere attivamente nella seconda stagione di “Doc 2 – Nelle tue mani” dove interpreta la dottoressa Giulia Giordano.

Se però nella fiction, come abbiamo potuto apprendere, ha perso il suo innamorato Lorenzo morto per Covid-19, nella realtà è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci istruttore di equitazione.

La relazione procede a gonfie vele tanto che lei stessa recentemente a dichiarato intervistata dal settimanale NuovoTv: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli“.

Oggi i due sono super affiatati e come abbiamo avuto modo di vedere nella pagina Ig di lui, i piccioncini sono volati in Mexico per trascorrere un momento di relax da soli. Vediamo le foto della coppia?

Matilde Gioli cattura gli sguardi, seducente mostra le curve fotoniche

Nel suo profilo Ig non è stata pubblicata la geolocalizzazione dell’ultimo scatto che Alessandro le ha realizzato in Mexico dove sono atterrati due giorni fa. Il profilo social di lui però ci permette di capire dove si trovano e cosa hanno visitato ieri.

Nella foto, dove indossa un costume intero rosso vermiglio che ne mette in risalto le forme a clessidra, Matilde indica la vegetazione lussuriosa dietro di lei. Con il fidanzato si trovano infatti a Cenote Ik kil Oficial, oasi naturale per via dell’immenso cratere che la roccia ha creato nei secoli all’interno del quale le piante e l’acqua hanno preso il sopravvento.

L’attrice affascina però i fan con uno sguardo fanciullesco, ipnotizza per la femminilità ritrovata in modo così prepotente dopo aver intrapreso la nuova storia d’amore con il suo amato. Uno sguardo veloce su di lei non mostra solo gambe perfette ed una silhouette da urlo, ma anche una maggiore sicurezza personale ed un sorriso negli occhi che manda in paradiso (se già la location non bastasse).

Migliaia i messaggi di affetto per lei in poche ore: “Così di botto!! Che bellezza”, “Spostatevi tutti, madre natura è scena in terra ahaha❤️”, “aaaaaaa sei stupenda❤️”, “Impennata di infartuatiiiiii😍”.