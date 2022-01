Melissa Satta sbottona la giacca, senza nulla sotto: rischio infarto – VIDEO

Melissa Satta più seducente che mai, la showgirl apre la giacca e spalanca sulla meraviglia delle sue forme sinuose e ammalianti

Il grande ritorno di Melissa Satta non poteva essere più gradito da parte degli ammiratori. L’ex velina, il cui fascino non passa mai inosservato, è stata in questo inizio di 2022 alle prese con il Covid. Per questo, dopo le lunghe vacanze natalizie, non l’avevamo ancora vista in onda a ‘Sky Sport‘, dove quest’anno presenzia nel ‘Club‘ di Fabio Caressa e presenta ‘Gol Deejay‘.

Il ritorno in onda per lei è avvenuto ieri sera, nel postpartita di Milan-Juventus. Un sorriso a metà per Melissa, grande tifosa dei rossoneri, per un pareggio contro i bianconeri che allontana l’Inter in vetta alla classifica e mette il Diavolo già spalle al muro per il derby che ci sarà dopo la pausa. I nerazzurri, vincendo, metterebbero di fatto già una prima ipoteca sullo scudetto.

I tifosi del Milan possono comunque consolarsi con l’ennesima prova di grande eleganza data da Melissa negli studi di Sky. Un vero capolavoro, che si ripropone come sempre su Instagram, ad altissimi livelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Michelle Hunziker, il primo compleanno senza Tomaso Trussardi: le lacrime su Instagram . FOTO

Melissa Satta, le coronarie dei fan a rischio con le trasparenze micidiali in primo piano: “Aiuto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Impressionante” Anna Tatangelo, la maglia bianca non contiene niente: décolleté di fuori, zoom obbligatorio – FOTO

Melissa sfoggia un completo blu elegantissimo, che le dona molto. Ma il tocco di classe, che alza la temperatura, è quello di sbottonare la giacca, mettendo in mostra in trasparenza le sue forme esplosive al di sotto.

Non c’è nulla, soltanto un semplice reggiseno, che ci permette di ammirare le sue curve in primo piano. Una visione celestiale che naturalmente scatena immediatamente il popolo del web nei commenti più svariati.

Un colpo da maestra, per davvero. Melissa incanta e in questo modo rende l’inizio della settimana decisamente più sopportabile.