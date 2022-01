Che tempo farà oggi? E’ stata una domenica decisamente fredda in tutta Italia, con qualche rovescio e foschia, vediamo cosa ci attende in questo lunedì di gennaio.

Condizioni meteo decisamente favorevoli in tutto il Paese, i cieli saranno prevalentemente soleggiati e non sono previste precipitazioni. Temperature in calo, ma sempre al di sopra della media stagionale, specie nelle ore notturne dove si registrano gelate sparse in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna. Temperature in aumento al Centro Italia e nel meridione. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Che tempo farà oggi? L’anticiclone dei Balcani ci ha lasciati, ma non cattiamo vittoria

NORD

Il cielo sarà prevalentemente sereno, non sono previste precipitazioni. Durante la giornata sono previste foschie nella Pianura Padana, si consiglia la massima prudenza alla guida. In serata le temperature caleranno sotto lo zero, previste gelate.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità sparsa ed intensa specie nelle Marche e in Abruzzo, previste piogge di lieve entità. Previste nevicate a 500 metri. Durante la giornata e soprattutto in serata la nuvolosità sarà più accentuata. Nelle altre regioni del Centro Italia sarà una giornata abbastanza soleggiata e piacevole.

SUD

Nuvolosità intensa ed estesa specie nella Puglia meridionale, previste precipitazioni e nevicate a 400 metri sulla zona appenninica. Previsto un brusco calo delle temperature, soprattutto in serata.