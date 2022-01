Michelle Hunziker, il compleanno senza Tomaso Trussardi. Le lacrime della conduttrice sui social commuovono il web: l’affetto dei fan

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, impossibile da credere nei primi momenti, sta prendendo sempre più forma dall’annuncio ufficiale. Una concisa e formale dichiarazione, dove i due sottolineano la condivisione della scelta, presa in modo pacifico per divergenze di visione.

Quelle differenze, che all’inizio avevano reso la coppia complementare, sono le stesse che con il tempo allontanato sempre più l’uno all’altra. E mentre si cercano le motivazioni precise che abbiano posto termine a una delle unioni più apprezzate dal pubblico, nella giornata di oggi si svolge il primo compleanno della conduttrice senza il marito.

Dopo 10 anni trascorsi insieme, di cui 7 di matrimonio, con amore e sostegno reciproco, chiudere il rapporto è estremamente difficile. Nonostante tutto, la conduttrice condivide attraverso una storia questi momenti, con le lacrime agli occhi per la commozione.

Michelle Hunziker, l’affetto dei fan per il suo compleanno

Oggi è una giornata speciale per una delle conduttrici più amate della televisione: Michelle Hunziker compie 45 straordinari anni. Una vita colma di grandissimi successi e sorrisi, gli stessi che continuano a far innamorare il pubblico della sua inimitabile simpatia.

Un ciclone di energia che travolge puntualmente i telespettatori, i quali si stringono virtualmente intorno a lei per ricambiare quella positività ricevuta in tanti anni di brillante carriera. Soprattutto in un momento così delicato, dopo poche settimane dall’annuncio della pacifica separazione da Tomaso Trussardi.

Nonostante le difficoltà di questo momento, festeggia anche sui social questo giorno importante, attraverso delle stories dirette proprio ai fan. In particolare con un messaggio di ringraziamento, allegato alla foto dove si mostra visibilmente provata dalla commozione, come tradiscono gli occhi lucidi.

“Mi sa che dall’affetto che sto ricevendo oggi dovrebbe essere il mio compleanno“, scrive Michelle Hunziker, che aggiunge “Il vostro amore mi sta commuovendo“. Tantissimi gli auguri che arrivano alla conduttrice, ma quelli di una persona in particolare hanno catturato l’attenzione dei fan.

Si tratta proprio di Tomaso Trussardi, che nella complessa situazione che stanno attraversando, dimostra il suo affetto alla conduttrice: “Auguri ad una donna fantastica“.