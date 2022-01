L’addio a Trussardi si fa sempre più grande per Michelle Hunziker. Lo ha rivelato la conduttrice con un’ultima confessione.

Il legame sentimentale tra la conduttrice classe 1977 di origini svizzere, Michelle Hunziker, e l’imprenditore d’alta moda, Tomaso Trussardi, è ormai sfumato. Eppure alcuni retroscena delle ultime ore hanno voluto dare notevole adito ad una parentesi rimasta finora all’oscuro della ribalta mediatica indetta nei confronti della loro separazione.

L’addio a Tomaso avrebbe difatti confini più ampi di quanto possa apparire. A confessarlo irromperà con nuova energia la stessa conduttrice di “All Together Now”. In un familiare confronto con la collega veneziana, attualmente alla guida del noto salottino televisivo di “Verissimo”, Silvia Toffanin.

Michelle Hunziker deve allontanarsi e non solo da Tomaso: l’intima confessione a Silvia Toffanin

Nonostante ad attirare in primis l’attenzione del publico, nel corso di queste ultime settimane, sia stato l’ufficiale appello indetto dalla conduttrice. In merito al suo definitivo allontanamento da Tomaso. Dopo ben otto anni trascorsi all’unisono, dal giorno delle loro nozze nel 2014, adesso pare sia giunto il momento di confrontarsi su un’ulteriore e scottante questione.

Ospite dalla Toffanin, Michelle, ha nuovamente aperto la delicata parentesi sulla famiglia Trussardi. Quando la conduttrice ha voluto concentrarsi su un dettaglio. Fra l’altro già esibito poco prima ai suoi fan, grazie alla pubblicazione del suo ultimo post su Instagram. Se Michelle aveva difatti affermato cinque giorni fa: “ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani, significa che sta per succedere qualcosa di importante“, oggi la situazione sarebbe ancora più chiara.

La conduttrice ha annuito, comprensiva. Specie in stretto riferimento alla sua scelta in fatto di stile. E perciò, centrando forse inconsapevolmente in pieno il nocciolo della questione, vorrà esporsi in diretta. “Dietro ogni cambio di look di noi donne c’è anche un cambio emotivo“, ammette la Toffanin. Non celando il suo interesse verso il bellissimo abito di scena indossato da Michelle.

E’ dunque ufficiale. Michelle ha deciso di allontanarsi siglando il suo addio non soltanto nei confronti della sua finora dolce metà. Ma anche dell’atelier di alta moda da lui rappresentato.