Tragico scontro ad un incrocio: uomo perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 85 anni è morto a Milano in un incidente stradale avvenuto ad un incrocio. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Milano. Un’auto ed un Suv si sono scontrati all’incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti. Ad avere la peggio un uomo di 85 anni che viaggiava a bordo della vettura, condotta da un 47enne. Inutile per l’anziano la corsa in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Accompagni in ospedale anche i conducenti dei due veicoli, rimasti lievemente feriti nell’impatto.

Milano, tragico incidente tra auto e Suv ad un incrocio: morto un uomo di 85 anni

Un uomo di 85 anni è deceduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 23 gennaio, in un tragico incidente stradale verificatosi a Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita dal tetto della sua ex scuola: morto ragazzo di 20 anni

La vittima, di cui non si conosce l’identità, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, viaggiava come passeggero a bordo di una Chevrolet Matiz, alla guida della quale si trovava un uomo di 47 anni. Per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un Volkswagen T-Roc, condotto da un 36enne, all’incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pescatore disperso, si concludono tragicamente le ricerche: ritrovato il corpo

Sul luogo dello scontro, in pochi minuti, si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano e lo hanno trasportato presso il pronto soccorso di Città Studi, dove però è morto poco dopo a causa delle lesioni. I conducenti dei due mezzi coinvolti sono rimasti feriti lievemente e, riportano i colleghi della redazione de Il Corriere della Sera, accompagnati in ospedale per le cure del caso.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo lombardo che hanno provveduto ai rilievi e ora stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.