Paccheri con crema di patate e salsiccia, la ricetta di Elisa Isoardi

Paccheri con crema di patate e salsiccia: il piatto godurioso proposto da Elisa Isoardi su Instagram. Ecco come prepararlo

Elisa Isoardi non ha certo perso la sua passione per la cucina ed i buoni piatti della tradizione. Anche se lontana dalla televisione, l’ex di Matteo Salvini continua a dispensare i suoi consigli culinari tramite il suo profilo Instagram che a sprazzi si trasforma in un vero laboratorio di bontà, di curiosità interessanti sul food e di suggerimenti culinari da non perdere.

Dalla cucina di casa sua ci regala alcune gustose ricette e spesso in giro tra alcuni ristoranti o negozi, come ad esempio le pescherie, ci spiega come scegliere a modo gli ingredienti per i nostri piatti.

L’ultima sua creazione ai fornelli sono i paccheri con crema di patate e salsiccia, una bontà con la quale deliziarsi e ristorarsi nei giorni di freddo. Vediamo come la regina de “La prova del cuoco” li prepara.

Paccheri con crema di patate e salsiccia, come farli con Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ci spiega che nei giorni di grande freddo anche a tavola bisogna coccolarsi con qualche piatto non solo caldo, come una zuppa, ma con qualcosa che ci dona soddisfazione. Ecco perché lei propone un piatto “godurioso”, facile e veloce da realizzare con ingredienti che tutti più o meno abbiamo a casa: i paccheri con crema di patate e salsiccia.

Ingredienti per due persone:

4 salsicce

4 patate

200 grammi pasta

1 cipolla per soffritto

Sale q.b.

Brodo q.b.

Pepe q.b.

Procedimento:

Per realizzare i paccheri con crema di patate e salsiccia di Elisa Isoardi si inizia tagliando le patate in modo sottile così da aggiungerle al soffritto di cipolla. Si inserisce poi il brodo, il sale e il pepe a piacere e si lascia cuocere il tutto.

Quando le patate sono morbide si frullano con l’accortezza di “non frullatele troppo altrimenti diventano colla per via dell’amido” come suggerisce la Isoardi. Nel mentre si cuoce la pasta e si passa alle salsicce sgranandole e facendo rosolare i pezzettini in padella.

Appena la pasta è cotta, lasciandola leggermente al dente, si tuffa nella padella con le salsicce ed infine si aggiunge la crema di patate.