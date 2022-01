“Un posto al sole”: c’è qualcosa che sta per cambiare. Uno dei grandi protagonisti vuota il sacco e spiega tutto

“Un posto al sole” è la soap opera più longeva ed amata della televisione italiana. Nonostante gli innumerevoli anni di messa in onda i fan non si stancano di seguire le vicende dei personaggi partenopei e gli ascolti vanno sempre benissimo.

Nel tempo tanti cambiamenti, evoluzioni e nuove esperienze con scelte che hanno fatto piacere ai fan sfegatati ed altre un po’ meno ma questo si sa, è inevitabile per un prodotto così longevo. Ora però c’è qualcosa che vacilla. Vediamo di cosa si tratta.

“Un posto al sole”, la verità sui cambiamenti in corso

“Un posto al sole” negli ultimi tempi ha perso alcuni dei suoi personaggi storici, tra i quali Michele, interpretato da Alberto Rossi. Proprio l’amato attore ha parlato dell’argomento sui social, o meglio ha fatto parlare i fan.

Proprio a lui sono arrivate molte lamentele. Chi segue da tempo la soap opera sta cominciando a disertare la messa in onda. Una parte dei telespettator, infatti, non è d’accordo con il continuo cambio dei personaggi e l’abbandono di quelli storici.

Insomma il pubblico non ha mancato di far sentire la sua delusione per la sostituzione di alcuni grandi nomi. E proprio l’attore ha pubblicato alcuni messaggi dei fan che si lamentano.

“Ho smesso di seguire Upas, da quando hanno iniziato a mettere e togliere personaggi”, “Mancano tanto gli storici della soap (Viola, Arianna, Andrea, Otello, Teresa, Michele, Vittorio)”, ” Anche io non lo sto guardando più, gente che va, gente che viene. Non si capisce più nulla”, sono solo alcuni dei pensieri che sono emersi.

Insomma i messaggi pubblicati da Rossi parlano chiaro: eliminare gli storici personaggi per introdurne di nuovi potrebbe costare caro al programma di Rai 3. Il pubblico sembra essere insoddisfatto e a lungo andare questa cosa potrebbe avere delle ripercussioni sugli ascolti. Gli autori avranno colto il messaggio?