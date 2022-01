Ressa fuori dallo stadio, è una strage

Grave incidente dopo la partita Camerun-Comore, gara utile per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Ci sono vittime.

Dramma consumatosi in seguito alla gara utile per l’accesso ai quarti di finale di Coppa d’Africa. Le squadre che si affrontavano agli ottavi erano Camerun e Comore, questi ultimi erano per la prima volta protagonisti di un match così importante e si sono presentati con una formazione decimata a causa dei contagi da Covid-19. Soprattutto mancava il portiere, e ad essere schierato tra i pali è come estremo difensore è stato un terzino.

Ciononostante gli isolani si sono destreggiati bene e hanno chiuso la gara perdendo solamente 2-1 contro l’affermatissimo Camerun, nonostante anche l’inferiorità numerica a causa di un’espulsione.

Ma il dramma è avvenuto al termine della gara.

Cosa è successo fuori dallo stadio?

Tragedia dopo Camerun-Comore: i fatti

Bousculade au stade Olembe.

Secondo il quotidiano ”Associated Press”, sono state registrate almeno 7 vittime ma potrebbero aggiungersene altre alla tragica conta.

Fonti locali affermano che gli ospedali in zona hanno accolto decine di feriti, almeno quaranta. L’infermiera Olinga Prudence, ha dichiarato ad ”Associated Press”: “Alcuni dei feriti sono in condizioni disperate”.

Sono stati circa 50 mila i tifosi che avrebbero cercato di assistere alla partita, lo stadio aveva una capacità di 60 mila spettatori ma la capienza era limitata all’80% a causa delle restrizioni legate ala pandemia.

Un momento che non avremmo mai voluto vivere soprattutto dopo aver assistito ad una gara che è stato un vero e proprio manifesto per il calcio giocato.