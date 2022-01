Serena Rossi, ora è ufficiale: l’ammissione in diretta sconvolge tutto

Serena Rossi spiazza i suoi fan: i progetti per la sua vita privata sono bellissimi e lei lo ha ammesso davanti a tutti

Serena Rossi è una delle artiste più amate del momento. Una donna che sa tenere il palco in mille modi diversi e che si fa amare per i suoi ruoli sul piccolo schermo. Aveva riscosso un grande successo con “Mina Settembre”, di cui, ora, sta girando la seconda serie, ma in queste settimane la vediamo in un nuovo ed intensissimo personaggio, “La Sposa”.

La Rai continua a scommettere su di lei e va a colpo sicuro. Volto indiscusso della fiction italiana, Serena interpreta sempre donne coraggiose e forti e questo piace un sacco al pubblico a casa.

“La strada per la parità di genere è ancora lunga e se posso fare da megafono lo faccio molto volentieri” ha detto l’artista in una intervista a Gente. Non solo lavoro ma anche vita privata. Serena Rossi ha stupito tutti con un’ammissione inaspettata.

Serena Rossi e la svolta: “Ha voglia di avere..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi è un’artista molto riservata ma ogni tanto regala a chi la segue da sempre qualche piccola chicca della sua vita privata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Impennata di infartuatiii”, Matilde Gioli come madre natura in costume: in Mexico con LUI fa scintille. FOTO spaziale

Serena è felicissima nel privato accanto al suo Davide Devenuto, il collega conosciuto sul set di “Un posto al sole” con il quale ha deciso di dividere la sua vita. Proprio Davide ha chiesto all’amore della sua vita di sposarla, in diretta, a “Domenica In” con un magnifico sì da parte della Rossi.

I due hanno un bambino di cinque anni, Diego, e a quanto pare c’è il desiderio di allargare la famiglia. Proprio l’attrice lo ha confidato nell’intervista a Gente. Il desiderio più grande lo nutre proprio il piccolo di casa: “Ha voglia di avere un fratellino” ha ammesso la Rossi spiegando che suo figlio desidera un maschietto a tutti i costi: “perché femmina non la vuole e questo è un po’ fuori dal mio potere!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Anna Tatangelo in dolce attesa: la FOTO con il pancione che tutti ha fatto piangere

E allora la domanda su cosa voglia lei è stata inevitabile e Serena non ha detto né sì ma neanche no, c’è da lavorare ma una seconda gravidanza non è esclusa. Forse non subito ma il desiderio c’è: “E che ne so? Per ora no perché sono sul set” ha concluso.