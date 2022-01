“Un Posto al Sole”, incidente per le due protagoniste di Palazzo Palladini

Un Posto al Sole, incidente inatteso per le due protagoniste di Palazzo Palladini. Le conseguenze, però, segneranno la svolta nella soap opera

Rossella Graziani sta vivendo un periodo davvero molto complicato a Palazzo Palladini. La ragazza, negli ultimi tempi, ha assistito alla separazione dei suoi genitori. Silvia e Michele sono sempre stati innamoratissimi e lei è cresciuta con l’esempio di famiglia perfetta. Non è stato facile per lei vedere sua madre innamorarsi di un altro uomo e, a causa della loro separazione, Michele si è trasferito al nord. Motivo per cui Rossella ha perso anche la vicinanza di suo padre. L’ennesimo motivo per cui attualmente prova molto astio per sua madre.

Un Posto al Sole, anticipazioni delle prossime puntate: incidente per Silvia e Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni delle prossime puntate: incidente per Silvia e Rossella

Inoltre, Rossella si è innamorato di un suo superiore che lavora in ospedale con lei, Riccardo Crovi. Dopo essere riusciti a superare le loro divergenze, lei ha scoperto che il dottore è sposato con un’altra donna. Dunque, proprio come l’attuale fidanzato di sua madre, si ritrova a vivere la difficile condizione di amante.

Non è facile convivere con questi problemi e non avere più sua madre con cui sfogarsi, ma tra qualche puntata succederà qualcosa che mescolerà completamente le carte in tavola. Infatti, Rossella e Silvia saranno vittime di un incidente domestico e, nella paura, si ritroveranno a riavvicinarsi molto. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per loro per chiarire tutti i loro problemi e per potersi ritrovare una volta e per tutte.

A proposito di incidenti domestici, anche Marina vivrà dei momenti davvero molto difficili a causa di Fabrizio. Questo lo scopriremo nelle prossime puntate che andranno in onda.