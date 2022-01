“X Factor 2021”, Mika confessione estrema: “Ero a casa di uno stron*o, in mutande”. Cos’è successo nello show

Durante la diretta del terzo live il giudice libanese ha condiviso con il pubblico un aneddoto legato ad un suo grande amore passato.

Ormai è naturalizzato italiano (ma anche britannico e francese) grazia alla sua partecipazione in programmi di grande importanza nel nostro Paese come “Stasera casa Mika”, “La compagnia del cigno” e ovviamente “X Factor”.

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., è un cantante libanese classe 1983 amatissimo in Italia dove anche quest’anno è stato tra i giudici dello show di Rai 2 dove ogni volta riesce a regalare perle di saggezza e racconti di vita spesso anche molto intimi.

L’ultimo episodio della confessione di Mika risale al 3 gennaio scorso, quando durante la serata di live dello show canoro condotto da Ludovico Tersigni, il cantante si è lasciato andare ad un’ammissione decisamente inaspettata che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i fan da casa.

Nel momento di presentare un artista della sua scuderia, il giovane talentuoso Fellow, Mika ha fatto un’introduzione al brano che stava per interpretare riallacciandosi senza riserve ad un aneddoto della sua vita privata. Sentiamo le sue parole sconvolgenti.

Mika svela tutto sul suo primo amore: “Non mi scorderò mai quando si è rotto il mio cuore”

Nel presentare il suo cantante Fellow, Mika ha raccontato un aneddoto legato ad un amore passato che però gli ha spezzato il cuore. Un bel esempio per ricollegarsi al brano strappalacrime che poi da lì a poco sarebbe stato recitato sul palco di fronte a milioni di telespettatori.

Il giudice esordisce rivelando che “Non mi scorderò mai quando si è rotto il mio cuore, ero a casa di uno stronzo, in mutande. Poi mi sono vestito e sono uscito per strada ed ho vomitato”.

Non pago di quanto appena ammesso, di fronte allo sgomento dei fan che non si aspettavano tale ammissione, Mika ha proseguito: “Avevo 19 anni, non era la mia prima volta ma era la prima volta che il mio cuore si è rotto”.

Si tratta di un passaggio che prima o poi tutti affrontano nella vita, per lui è stato però il momento esatto in cui ha realizzato che quell’energia negativa poteva essere tramutata in musica.

“Tre anni fa a Torino seduto su una panchina anche Fellow ha avuto questa sensazione. Non c’è un momento nella vita in cui ci sia più amore di quando un cuore si rompe in milioni di pezzi”.

Nessuna presentazione più bella è stata fatta, anche in quell’occasione Mika ha saputo tramutare un momento spiacevole in qualcosa di estremamente produttivo ed emozionante.