Anna Munafò, chi è la ex di Tomaso Trussardi che ha provocato la rottura con la Hunziker

Si vocifera che sia stata proprio lei la causa della rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Ma chi è Anna Munafo, ex tronista di uomini e donne ed ex fiamma di Tomaso

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è ormai ufficiale. Ad annunciarla sono stati proprio i due interessati, affermando di aver deciso di comune accordo di prendere due strade differenti. I veri motivi della rottura non sono invece stati resi noti. Si vocifera però che a portare alla separazione dei due potrebbe essere stato un tradimento da parte di Tomaso con una sua vecchia fiamma, la ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò.

Anna Munafò, chi è e cosa c’entra con la separazione di Tomaso e Michelle

La siciliana Anna Munafò è conosciuta per essere arrivata seconda a Miss Italia 2005 e per aver partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Forse non tutti però sanno che la donna ha anche avuto un breve flirt con Tomaso Trussardi. Dopo l’annuncio della separazione da Michelle, Tomaso sta facendo molto parlare di sè e la breve storiella con l’ex tronista è rispuntata fuori. Potrebbe essere stata infatti proprio Anna Munafò la causa della fine del loro amore.

Anna Munafò ha rivolto pesanti accuse a Trussardi, raccontando tutto quello che accadde nel 2005, anno in cui lei partecipò a Miss Italia. Stando a quanto raccontato dalla donna, Tomaso Trussardi le avrebbe organizzato un finto provino per la sua casa di moda rivelandole solo successivamente di aver organizzato il tutto solo perchè desiderava conoscere lei.

“Mi sono sentita umiliata ed usata. Hai raccontato di quella notte a tua moglie?” Queste le parole di Anna rivolte all’ex marito di Michelle Hunziker. Parole che lasciano intendere di un possibile tradimento.