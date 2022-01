Beautiful, vi ricordate Nick Marone? Ecco come è oggi il famoso capitano – FOTO

Beautiful, vi ricordate di Nick Marone? Ecco come è diventato oggi il famoso capitano della soap opera americana.

È stato il grande rivale di Ridge prima dell’arrivo di Bill Spencer. È stato il primo amore di Bridget ed il padre del figlio di Taylor (che per uno sfortunato scherzo del destino aveva usato Brooke come donatrice). Ci ha fatto innamorare negli anni 2000 della sua barca da sogno ed è rimasto coinvolto in alcune delle più intricate e controverse trame di Beautiful. Nick Marone non è un personaggio che si dimentica facilmente.

Ma cosa fa oggi Jack Wagner, il suo vecchio (ed unico… cosa non scontata per questa soap) interprete?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, prevista la morte di uno dei protagonisti della soap? Le notizie dall’America

Jack Wagner, il vecchio “Nick Marone” non si è fermato a Beautiful

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beautiful, è finita per Thomas? Svelato il motivo delle sue allucinazioni

Dopo ben 9 anni nel ruolo del capitano Nick Marone, Jack Wagner ha deciso di proseguire la sua carriera televisiva. Il cantante ha infatti preso parte a show quali Melrose Place, General Hospital e Hot in Cleveland, per poi recitare in alcuni film pensati per il grande schermo. Nel corso della sua carriera ha vinto 3 Emmy Awards, tutti derivatigli dal suo ruolo in Beautiful.

Ad oggi Jack Wagner ha 61 anni e tre figli di nome Kerry, Harrison e Peter. Il suo matrimonio con l’attrice Kristina Key Crump è finito nel 2006, ma i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti e compaiono ancora oggi insieme in alcuni post di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Wagner (@jackwagnerofficial)

Una curiosità: il legame tra Nick e Bridget non era solo fiction. Jack Wagner e Ashley Jones (interprete di Bridget) sono stati legati sentimentalmente per alcuni anni mentre lavoravano a stretto contatto sul set di Beautiful. Che questo sia successo prima o dopo la fine del matrimonio di Jack con la moglie Kristina, non ci è dato saperlo.