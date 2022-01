Rossella Fiamingo ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. La visione ha fatto strage di cuori.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo post condiviso da Rossella Fiamingo sulla sua seguitissima pagina Instagram. Si tratta di uno scatto mozzafiato in cui la nota schermitrice è ritratta in tutta la sua bellezza con un primo piano da infarto.

La 30enne di Catania è molto conosciuta per il suo brillante percorso nel mondo dello sport, iniziato a soli 7 anni su spinta paterna, e non solo. Il suo fascino infatti ha conquistato nel tempo il fan portandola a raggiungere un grande seguito sui social, tanto da essere considerata la venere della scherma.

298 mila follower il suo feed è un sogno a occhi aperti capace di stuzzicare le fantasie, deliziando i fan in estasi per ogni suo contenuto: l’ultimo ha fatto subito il pieno di like.

Rossella Fiamingo, fa sognare: mise e sguardo ipnotico

Per vedere l’ultimo scatto di Rossella Fiamingo, vai su Successivo