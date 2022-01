Benedetta Rossi preoccupata: è arrivata la conferma che attendeva: “Cerco di sorridere ma..”

Benedetta Rossi rivela ai suoi fan quello che dovrà affrontare: percorso delicato che la preoccupa. Ecco di cosa di tratta

Benedetta Rossi non ha bisogno di presentazioni. La food blogger numero uno in Italia ha conquistato il cuore di tutti con la sua simpatia marchigiana e la sua semplicità in cucina.

Impossibile non trovare almeno un italiano che non abbia riprodotto una delle sue ricette. Semplici, casalinghe, genuine e piene di gusto, Benedetta è una di noi e insieme al suo Marco ha saputo diventare una “vicina di casa” a cui chiedere consigli, quelli giusti e mirati che non deludono mai.

Molto social, la food blogger oltre ai suoi innumerevoli momenti in cucina, ogni tanto va anche oltre raccontando un po’ della sua vita. Ieri l’annuncio che ha intristito un po’ tutti. È difficile ma è arrivato il momento di farlo.

Benedetta Rossi e lo stop: “Mi dovrò..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Ore delicate queste per Benedetta Rossi che deve affrontare un intervento che ha fin troppo rimandato. È stata proprio lei ad annunciarlo ieri sui social con una foto che mostra la sua faccia un po’ sconsolata ma anche preoccupata.

“Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto 😊 È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione” ha ammesso la food blogger. Proprio ieri, infatti, ha ricevuto la conferma che a brevissimo dovrà recarsi in ospedale: “mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo”.

Benedetta ammette che raccontare tutto questo sui social, per lei che non parla spesso della sua vita privata, non è facile ma promette a tutti i suoi oltre 4 milioni di follower di farlo “nel modo più sincero possibile”.

Insomma un momento un po’ delicato per la cuoca che deve un attimo fermarsi e pensare a sé. Del resto il suo lavoro non l’ha aiutata molto. Stare ai fornelli, preparare le ricette e registrare tutto davanti alle telecamere implica stare in piedi molto tempo ed evidentemente per la sua schiena non è stato il massimo.

Ora è arrivato il momento di affrontare la cosa e anche se è un intervento di routine Benedetta non nasconde la paura. Noi le facciamo il nostro in bocca al lupo!