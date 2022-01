“Presidente della Repubblica subito!”, Carolina Stramare l’apertura sul davanzale è stratosferica: sul piedistallo delle bellezze – FOTO

Carolina Stramare dà l’arrivederci alla “Serie B” con una posa da capogiro. Eleganza e bellezza penetrano nel cuore dei fan.

La modella italiana vigevanese, Carolina Stramare ha chiuso così, a modo suo, il sipario della “Serie B” calcistica.

Testimonial già da un po’ di tempo a questa parte del marchio pubblicitario della serie cadetta, l’ex Miss Italia non poteva far mancare il suo “Arrivederci” prima della pausa per le Nazionali.

La vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza nazionale ha dimostrato ancora una volta di valere quell’etichetta saggia che cambiò una volta e per tutte la sua vita. Nel corso della sua carriera sotto i riflettori della moda, Carolina non ha lasciato a desiderare, anzi, si è fatta apprezzare a tal punto da estendere il suo curriculum nel mondo pallonaro.

Ora i fan intonano a gran voce il suo nome nelle vesti di “Presidente della Repubblica” in particolare per fascino ed eleganza: andiamo a scoprire il perchè

Carolina Stramare, bellezza straripante sugli spalti: spettacolo imperdibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Michelle Hunziker guarda avanti, ma Trussardi torna indietro: il gesto inaspettato sorprende tutti

Ovazione da casa per i numerosi fan di Carolina Stramare che hanno riservato all’ex Miss Italia il meglio che le potesse capitare.

L’occasione è unica e imperdibile, quella a cui assistiamo direttamente dalla tribuna laterale del “Rigamonti” di Brescia, l’impianto dove la Stramare ha primeggiato prima di dare l’ultimo saluto che sancisce l’interruzione del campionato di Serie B, per far spazio alla Nazionale tricolore nella speranza di conquista di un posto per i Mondiali in Qatar 2022.

La testimone pubblicitaria del marchio cadetto non ha tradito le attese ed è stata pizzicata dalle telecamere in tutto il suo fascino e un’eleganza memorabile.

Ripresa dal basso verso l’alto, l’ex Miss Italia sfoggia un tailleur bianco da 1.000 K, idoneo per le grandi occasioni ma non scevro dei dettagli intimi e bollenti che i fan non si sono affatto lasciati sfuggire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Bona…sta coccola…”, Aida Yespica vietata ai minori: reggiseno di pizzo trasparente e giochi di stringhe. Si vede tutto – FOTO

La scollatura a “V” è aperta nel punto giusto e risalta il meglio del suo repertorio. Un panorama senza precedenti che non lascia spazio alle parole. E voi, invece, cosa ne pensate?