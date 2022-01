Cicogna per Kate Middleton: un nuovo arrivo nella famiglia reale

Kate Middleton, arriva la cicogna in famiglia: la gioia più grande e inaspettata per la futura Regina d’Inghilterra

Kate Middleton è una delle duchesse più amate di tutti i tempi. La sua storia d’amore con William, il futuro erede al trono dei Windsor, è cominciata intorno ai primi anni del duemila quando erano solo due ragazzini che studiavano all’università. Insieme hanno vissuto un periodo bellissimo della loro vita e un amore davvero molto importante, così tanto che sono arrivati alla decisione drastica di sposarsi. Nonostante, nel loro ambiente, non fosse così facile pensare di fare questo grande passo e mettere poi su famiglia.

Kate Middleton, arriva la cicogna: la duchessa diventa Madrina

Kate è tutt’oggi molto amata in ogni parte del mondo, ha una famiglia che le vuole molto bene e ha anche tanti amici. Di recente, è girata voce di una presunta gravidanza della duchessa, ma a quanto pare non è così.

Però è in arrivo comunque una cicogna: si tratta di Natasha, la sua migliore amica. Le due si conoscono dal lontano 2007 e passano gran parte del loro tempo insieme. Sono così tanto legate che Kate considera il primo figlio dell’amica un vero e proprio nipotino, e adesso sta per arrivarne un altro.

Natasha ha deciso di chiedere a Kate di fare da madrina al piccolo e, appena la situazione della pandemia si sarà calmata, si terrà il battesimo in cui vedremo per la prima volta la nostra duchessa vestire il ruolo di madrina.

Kate non poteva ricevere notizia migliore: per il momento non ha intenzione di avere un altro figlio, dal momento che lei, William e i loro tre bambini stanno benissimo così.