Elenoire Casalegno scopre tutte le gambe e non solo: “Oggi sobria” – FOTO

Elenoire Casalegno seduce con un primo piano da infarto, il vestito cortissimo fa emergere gambe lunghe e perfette ma c’è dell’altro

Personaggio ormai storico della televisione italiana, affermatasi in vari ruoli, ma soprattutto con un fascino che non viene mai meno. Elenoire Casalegno continua a restare sulla cresta dell’onda e si segnala ancora come una delle conduttrici del piccolo schermo più ammalianti e seducenti.

La showgirl ligure si era fatta notare in gioventù, negli anni Novanta, con le sue apparizioni in programmi musicali per giovani e per scatti particolarmente audaci finiti sui calendari. Una sensualità, quella di Elenoire, davvero da capogiro, che all’età di 45 anni ancora non perde minimamente, anzi. Su Instagram, resta una delle più apprezzate e non teme assolutamente confronti con bellezze della nuova generazione. Oltre 800mila i suoi followers, una cifra di tutto rispetto che ci mostra come Elenoire goda ancora di molta considerazione tra i suoi ammiratori.

Elenoire Casalegno e un vestito sgargiante con aperture pericolosissime, il web va in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Anche quest’oggi, Elenoire esprime tutto il suo fascino in un ennesimo scatto da urlo. Improntato alla ‘sobrietà’, per così dire. La didascalia è effettivamente ironica ed Elenoire si pone davanti all’obiettivo in una posa piuttosto provocante.

Abito pieno di pailettes e cortissimo, che mette in evidenza le lunghe gambe in primo piano. Una prospettiva che rasenta la perfezione. Ma non è finita qui, c’è un altro dettaglio che attira l’attenzione dei fan.

Infatti, l’abito si apre in maniera piuttosto pericolosa. Ciò che spunta frontalmente, ad altezza petto, è un dettaglio che non può lasciare indifferenti e accende la fantasia dei followers più che mai.

In pochi minuti, piovono like e commenti come sempre. Elenoire si conferma davvero intramontabile, una vera stella.