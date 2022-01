Mentre lavora al quarto album in studio, Elodie viene pizzicata con una persona a dir poco improbabile: la foto apparsa sui social è assurda

Sono mesi di incessante lavoro per la splendida Elodie, che dopo il successo dell’EP “This Is Elodie” (2020) ha in cantiere il quarto album in studio, anticipato dai singoli “Vertigine” e “La coda del diavolo“. Parallelamente, anche la vita privata della cantante è andata incontro a molteplici turbamenti, specie nelle ultime settimane.

Se la liaison con il manager Davide Rossi appariva ormai più che confermata, qualcosa sembrerebbe essersi rotto di recente. Elodie, che ha trascorso le vacanze natalizie da sola, non si è mai mostrata assieme al presunto fidanzato. Proprio oggi, in aggiunta, l’interprete di “Vertigine” è stata pizzicata in compagnia di una persona improbabile. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come mai la foto abbia suscitato tanto scalpore.

Elodie pizzicata con la persona più improbabile. La FOTO è clamorosa: altro che fidanzato!

Nell’ultima Instagram story condivisa quest’oggi, la splendida Elodie si è lasciata immortalare accanto ad una persona davvero improbabile. Si tratta di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che, proprio in queste settimane, è sulla bocca di tutti per via della presunta rottura con Antonino Spinalbese.

Nonostante la foto abbia sorpreso la maggior parte dei fan della cantante, l’amicizia tra Belen ed Elodie non deve in realtà stupire. Già in passato, infatti, la Rodriguez aveva palesato il proprio affetto nei confronti dell’artista, commentandone i post social e sommergendola di apprezzamenti.

Quest’oggi, Elodie e Belen si sono concesse un pranzo insieme, come due amiche che, non vedendosi da molto tempo, avevano sicuramente molto da raccontare l’una all’altra. Sia la conduttrice che la cantante, d’altronde, starebbero attraversando un momento particolarmente delicato della propria vita sentimentale. Che l’incontro sia stato organizzato proprio per parlare di questo?

Ciò che conta, alla luce dei fatti, è constatare quanto le due donne siano apparse sinceramente legate. Anche nel mondo dello spettacolo, in cui liti e scaramucce sembrano proliferare, possono avere spazio rapporti autentici e totalmente disinteressati, come in questo caso.