“Franci al Quirinale”, Francesca Michielin infiamma i fan: impossibile resistere al suo sguardo – FOTO

Francesca Michielin tiene sulle spine i fan che la seguono e supportano, domani è il grande giorno: cosa succederà? Spunta un indizio

Francesca Michielin non sta più nella pelle ed è pronta a volare a Sanremo accanto a Emma Marrone. Sarà lei la direttrice d’orchestra della sua collega pugliese ed il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire questo lato del suo lavoro rimasto fino ad oggi nascosto.

“Per me è una nuova prima volta a Sanremo – ha scritto sui social Michielin – Torno in Riviera, ma in una veste inedita, quella di direttrice d’orchestra”.

Francesca Michielin, l’annuncio sui social – FOTO

Seguita da quasi novecentomila follower, Francesca Michielin è un concentrato di energia e di bellezza. Dopo aver pubblicato un post dove ha annunciato di esibirsi con Emma Marrone sul palco dell’Ariston con il brano Baby one more time, ha condiviso con i fan un’altra foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Si tratta di un primo piano dove sfoggia un look strepitoso: capelli raccolti e tirati indietro, una maglia ricamata bianca e un trucco freddo. Poi un fiammifero in bocca che le rende accattivante e misteriosa.

Come didascalia un messaggio dove scrive: “Stavate aspettando un annuncio del genere da parte mia credo da anni. Domani alle 13 arriva. [la nuova foto profilo è tutta un programma]”.

Il post ha già fatto il giro del web, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare: “Franci al Quirinale” e poi ancora “Così mi fai prendere un infarto“.

Non sappiamo di cosa si tratti, quindi non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte dell’artista che non tarderanno ad arrivare. Intanto, il pubblico non vede l’ora di vederla sul palco dell’Ariston insieme alla sua collega Emma Marrone. C’è chi punta tutto sulla loro vittoria, voi cosa ne pensate?