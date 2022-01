Germania, studente apre il fuoco nell’università di Heidelberg e poi si suicida. Una vittima e 3 feriti

Uno studente ha sparato all’interno dell’aula magna dell’università di Heidelberg e poi si è tolto la vita. Una ragazza è rimasta uccisa, 3 i feriti

E’ accaduto in Germania, nell’università di Heidelberg. Un giovane studente ha fatto fuoco all’interno dell’aula magna dell’istituto e poi si è tolto la vita. Ha colpito 4 persone e una di queste, una ragazza, è deceduta ore dopo in ospedale.

Studente spara all’università e poi si toglie la vita

Lo studente ha fatto irruzione all’interno dell’aula magna dell’università di Heidelberg, armato di fucile e ha aperto il fuoco provocando una vittima e diversi feriti. Successivamente l’attentatore decide di puntare il fucile contro sé stesso e togliersi la vita. Non sono ancora chiare tutte le dinamiche e le ragioni di tale gesto. La polizia è intervenuta subito sul luogo con un ingente numero di risorse. Tutta l’area circostante di Neuenheimer Feld è stata sgombrata e transennata. Agli studenti è stato intimato di non avvicinarsi al campus.

L’aggressore è proprio uno studente dell’università dove è accaduta la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver fatto fuoco ferendo diverse persone ed uccidendone una, il ragazzo ha sparato contro di sé togliendosi la vita. Non risultano chiari i motivi che lo avrebbero portato a compiere un tale gesto. Per il momento è stato escluso il movente politico e quello religioso, ma restano ben poche certezze su quello che potrebbe essere scattato nella mente del giovane. La polizia sta indagando a fondo cercando di ricostruire tutti i particolari della vicenda. Il bilancio al momento è di 3 feriti e una vittima. Quest’ultima è una giovane donna colpita da un colpo alla testa.

Sono in corso le prime indagini sull’attentatore. Per il momento l’identità rimane ignota, secondo la polizia ha agito da solo senza complici ed era in possesso di diverse armi. Si attendono sviluppi sulla vicenda.