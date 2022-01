Gianni Sperti fa tremare lo studio: si è messo in mezzo ad una conoscenza

Parole inequivocabili, quelle pronunciate da Gianni Sperti nel corso dell’appuntamento di “Uomini e Donne”: scopri chi si è nuovamente messo in mezzo ad una conoscenza

Dal giorno in cui l’emergenza Covid ha colpito l’intera Italia, anche le trasmissioni televisive hanno dovuto ripensare la loro struttura, al fine di rispettate le normative introdotte per prevenire la diffusione del virus. A “Uomini e Donne“, Maria De Filippi ha pensato di adottare una sorta di modalità “mista”, in cui le dinamiche del trono over e del trono classico vengono proposte all’interno della medesima registrazione.

Una simile scelta, se da un lato ha certamente apportato dei benefici in termini di tempistiche e di gestione degli spazi, dall’altro ha inevitabilmente contribuito all’insorgenza di triangoli a dir poco imprevedibili. Quest’oggi, a fronte dell’ennesimo caso che ha visto protagonista uno dei volti più amati, Gianni Sperti si è sentito in dovere di intervenire e di esprimersi sulla questione.

Le parole di Gianni Sperti sono inequivocabili: si è messo in mezzo ad una conoscenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anna Munafò, chi è la ex di Tomaso Trussardi che ha provocato la rottura con la Hunziker

Ancora una volta, Armando Incarnato è al centro di una nuova polemica scatenatasi all’interno dello studio di “Uomini e Donne”. Nel corso della puntata odierna, infatti, i telespettatori hanno preso visione di una clip che risale proprio ai minuti finali della scorsa registrazione. Il partenopeo, avvicinatosi alla corteggiatrice Denise, le ha chiesto di rimanere in studio per conoscerlo.

La giovane, che usciva da una puntata sicuramente non rassicurante per quel che concerneva la sua frequentazione con Matteo Ranieri, ha tentato di eludere la richiesta di Incarnato. “Ti sto chiedendo di pensarci, non ti sto chiedendo di restare. Però pensaci“: questa la supplica di Armando, che è apparso sinceramente interessato alla corteggiatrice. Durante l’appuntamento di oggi, il cavaliere non poteva far altro che ribadire le proprie intenzioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ana Mena, la FOTO inedita ha scatenato un turbinio di emozioni: “Mi incanti”

“Matteo, sai che ti voglio bene e questa cosa non cambierà” – ha esordito il partenopeo, rivolgendosi al tronista – “Ma lei non è la tua fidanzata e io non sto facendo nulla di male“. Sebbene Denise non abbia lasciato alcun tipo di speranza al cavaliere, chi ha aspramente attaccato Armando è stato Gianni Sperti. L’opinionista, che non ha mai nutrito molta simpatia per il partenopeo, ne ha criticato la doppiezza e la falsità.

“Tu ti comporti così con tutte, per te una vale l’altra. Denise, sei solo uno sfizio!“: questa la severa stoccata dell’opinionista, che non sembra avere una buona opinione di Armando. Secondo l’ex ballerino, Incarnato avrebbe solamente trovato l’ennesima scusa per porsi al centro dell’attenzione e per ostacolare una conoscenza nata all’interno dello studio. Anche l’anno scorso, d’altronde, il partenopeo aveva espresso i propri apprezzamenti nei confronti di Lucrezia Comanducci, corteggiatrice che aveva sceso le scale per il tronista Gianluca De Matteis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ma non indossi le…” Chiara Ferragni senza slip e il web si blocca: costretta a coprire le nudità – FOTO

La conduttrice, notando che la situazione tra Armando e Gianni era fin troppo tesa, è intervenuta con prontezza cambiando immediatamente argomento. Sicuramente, l’astio tra i due non mancherà di emergere anche nel corso delle prossime settimane.