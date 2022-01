Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: LDA reagisce in una maniera senza precedenti

Ieri è nato Francesco, il quinto figlio di Gigi D’Alessio e fratellino di LDA, l’allievo nella scuola di “Amici”. Lui ha reagito così

Un momento d’oro questo per Gigi D’Alessio, dal punto di vista sentimentale e professionale. Da un lato si gode il successo di “The Voice Senior”, il talent show Rai che lo ha visto coach con il trionfo di Annibale Giannarelli, artista che ha scelto e inserito nel suo team, dall’altro festeggia la sua quinta volta da papà.

Ieri, infatti, è nato Francesco, il piccolo messo al mondo insieme alla sua nuova compagna, Denise Esposito. Il cantante partenopeo lo ha annunciato sui social pubblicando la foto del tradizionale cartellino con tutte le informazioni sul neonato.

Il quinto figlio di D’Alessio è nato alle 15,14, presso la Clinica Ruesch di Napoli e pesa 3.240 kg. L’artista ha annunciato al mondo la bella notizia scrivendo a corredo del post pochissime parole ma piene di emozioni: “Francesco, benvenuto alla vita”.

Gigi D’Alessio ancora papà: la risposta di LDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

E così per Gigi D’Alessio si apre un nuovo capitolo della sua vita. Un altro figlio, un’altra compagna e nuovi progetti da coltivare dopo la fine della sua relazione con Anna Tatangelo dalla quale è nato Andrea e ancora prima del matrimonio con Carmela Barbato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Benedetta Rossi preoccupata: è arrivata la conferma che attendeva: “Cerco di sorridere ma..”

Claudio, Ilaria e Luca sono i tre figli nati dal matrimonio con l’ex moglie ed Ilaria è l’unica figlia femmina in una prole di tutti uomini che portano il cognome D’Alessio. Oggi Luca, tra tutti i figli del cantante, è quello maggiormente attenzionato. Il giovane, nato nel 2003, poco prima che i suoi genitori si separassero, sta partecipando ad “Amici”.

Fin dall’inizio sulla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi non sono mancate le polemiche con la maestra Anna Pettinelli che non lo vede affatto di buon occhio. Nonostante questo LDA, così come si fa chiamare il giovane, è amatissimo dal pubblico. Il suo inedito, “Quello che fa male” è stato già certificato disco d’oro e per molti potrebbe essere il vincitore di questa edizione di “Amici”.

Proprio su di lui sono stati puntati gli occhi per capire se dopo la nascita di Francesco arrivasse qualche reazione pubblica, un messaggio, un pensiero sul fratellino appena nato ma al momento, sui social, LDA non si è espresso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Il Volo, Gianluca Ginoble in giro la notte con un’inaspettata compagna. La Gente e’ sconvolta

Del resto è stato proprio lui a dire che fin da bambino ha imparato a vedere i suoi genitori separati e lontani e dopo la nascita di Andrea, Francesco aggiunge un altro tassello a questa grande famiglia allargata.