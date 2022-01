“Non ci possono credere che…” Giusy Ferreri, annuncio importante a pochi giorni dal Festival – FOTO

Giusy Ferreri a pochi giorni dal Festival spiazza tutti con un annuncio che lascia i fans semplicemente sorpresi.

Giusy Ferreri, c’è forte attesa per la partecipazione dell’artista al prossimo “Festival di Sanremo”, manca ormai veramente poco: il conto alla rovescia è già partito. La Ferreri, a cui deve la sua popolarità al talent “X Factor”, si è subito distinta per la sua voce graffiante e potente, tanto imitata ma che nessuno in realtà riesce perfettamente nell’intento.

Il suo stile unico, così come la capacità di destreggiarsi fra i vari generi la rendono tra le protagoniste del panorama musicale; che siano hit estive – diversi anni la cantante originaria di Palermo ci ha fatti ballare in spiaggia – o pezzi più introspettivi, Giusy Ferreri è sempre impeccabile.

Giusy Ferreri, l’annuncio a pochi giorni da Sanremo

