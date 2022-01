Il Volo è sicuramente uno dei gruppi musicali più amati. Spuntano i nomi delle tre fidanzate: italiani sconvolti.

Il successo del gruppo musicale ‘Il Volo’ sta raggiungendo vette inimmaginabili: quando i ragazzi vinsero il ‘Festival di Sanremo’ nel 2015 con ‘Grande Amore’, quasi tutti capirono che i tre avevano un futuro luminosissimo davanti a loro. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ne ha fatto di strada e adesso stanno portando addirittura uno dei loro successi in America.

L’album ‘Il Volo Sings Morricone’ ha riscosso un successo incredibile e non solo in Italia: anche Oltreoceano i tre tenori sono amatissimi. Ignazio, Piero e Gianluca stanno conquistando anche i riflettori del Gossip perché sono spuntati i nomi delle tre fidanzate. Vediamo di chi si tratta.

Il Volo, spuntano i nomi delle tre fidanzate: italiani sconvolti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un Posto al Sole”, il gesto estremo della protagonista: arrivano i guai

I ragazzi hanno rilasciato più volte diverse interviste in cui hanno rivelato anche dettagli della loro vita privata. Cominciamo da Gianluca: il buon Ginoble ha svelato di essersi fidanzato con Eleonora, una ragazza che ha addirittura lo stesso nome della madre. Non si conoscono ulteriori dettagli e non si conosce nemmeno il cognome della giovane donna che ha rubato il cuore del 26enne di Teramo.

Piero Barone, invece, ha letteralmente conquistato le prime pagine dei giornali per le sue presunte relazioni con la figlia di Massimiliano Allegri e con Veronica Ruggeri de ‘Le Iene’. “Molti hanno trovato l’anima gemella, io ancora no“, ha detto il nativo di Naro nel corso dell’intervista da Silvia Toffanin. Ignazio Boschetto, infine, è sentimentalmente legato a Ana Paula Guedes, una ballerina brasiliana. Secondo diversi rumors, il tenore ha avuto in passato anche un flirt con la conduttrice Roberta Morise.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Con te, ogni prospettiva è straordinaria” Laura Chiatti su Instagram: scatto clamoroso, la posa sexy fa impazzire i fan – FOTO

Tralasciando queste curiosità legate al Gossip, c’è una splendida notizia per tutti i fans de ‘Il Volo’: secondo alcune importanti indiscrezioni, il gruppo dovrebbe avere un programma sulla Rai nel corso della Primavera.