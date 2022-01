Gianluca Ginoble torna a far parlare di sé con delle foto su Instagram dove si mostra la notte con un’insolita compagna

Gianluca Ginoble è uno dei tre componenti del famosissimo trio canoro Il Volo. Dei tre è il più giovane e quello che più di tutti negli anni ha fatto parlare di sé, non solo per le sue qualità canore ma anche per le sue doti da conquistatore ed il suo successo con le donne. Gianluca questa volta si è mostrato su Instagram in una foto con una compagnia davvero insolita. Ecco di chi si tratta.

Gianluca Ginoble, ecco cosa fa dopo una certa ora

Il Volo è il trio canoro italiano più famoso a livello mondiale. Negli anni hanno calcato i palchi di tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di tutti. I tre componenti del gruppo sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre si sono incontrati da piccoli sul palco del talent Ti lascio una canzone e da lì non si sono più lasciati e hanno cavalcato insieme l’onda di successo che li ha travolti. I tre ragazzi sono amatissimi da tutti in particolar modo dalle loro giovani fan che farebbero di tutto per conquistare il loro cuore. Sfortunatamente due di loro, Ignazio e Gianluca, sono già impegnati.

Gianluca Ginoble è il più giovane dei tre e sopratutto è quello che negli anni ha fatto più scalpore con le sue numerose storie d’amore. Adesso pare aver messo la testa a posto e si dichiara molto innamorato della nuova fidanzata Eleonora.

Nelle ultime ore, Gianluca ha fatto impazzire le fan postando una foto su Instagram che lo ritrae in versione notturna in compagnia del suo nuovo bolide. Sotto la foto tantissimi i commenti di apprezzamento non solo per la bellezza dell’auto ma anche e soprattutto per quella di chi la guida.