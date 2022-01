Imbarazzo totale ad “Avanti un altro”: Bonolis costretto a chiamare i rinforzi in studio

Ad “Avanti un altro” saltano gli equilibri: la concorrente ha scatenato l’imbarazzo in studio. Bonolis deve correre ai ripari

Con l’inizio del nuovo anno è tornato più esilarante ed irriverente che mai “Avanti un altro”, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un appuntamento amatissimo dal pubblico a casa che lo premia con tantissimi ascolti.

E così, anche quest’anno, dopo l’esperimento ben riuscito dopo la chiusura di “Live – Non è la D’Urso”, il programma arriva anche alla domenica con un’edizione speciale: “Avanti un altro pure di sera”.

Proprio durante l’ultima puntata serale, in studio, è successo di tutto. Imbarazzo totale per il concorrente e poi anche per Paolo Bonolis.

“Avanti un altro”: la concorrente lo ha fatto davvero?

No vabbè la signora si era pisciata addosso 😭😭 #avantiunaltro pic.twitter.com/tr0GJZvXmw — Adeline non è il mio nome⚠️☢️⛔️ (@imabitchys) January 23, 2022

Un mix di emozioni quelle che si provano con “Avanti un altro” ogni sera. La risata è assicurata ma spesso non manca la meraviglia per quello che succede nello studio più variegato che ci sia. Domenica però, forse, si è superato ogni limite mai toccato fino ad ora.

Uno dei concorrenti non è riuscito a trattenersi e, forse, ha fatto la pipì in studio. Ebbene sì, pare che a rendersi protagonista di un evento alquanto imbarazzante sia stata una donna e nello specifico Eleonora Agazzani. Proprio lei ha fatto divertire molto il pubblico con il suo amore per la scrittura e la presentazione del brano inedito “dolci note fra le dita”.

Quando ha dovuto lasciare lo studio, però, l’incredibile scoperta. Il concorrente successivo che doveva sedersi al suo posto ha bloccato tutto e ha fatto notare come la sedia fosse tutta bagnata.

Si tratta davvero di pipì o è solo sudore? Lo studio è andato in subbuglio e Paolo Bonolis, come sempre, ha dovuto mantenere la calma. Ha chiesto per cortesia ad un inserviente di pulire la postazione e di ristabilire gli equilibri. Si è scusato con il concorrente e lo ha fatto accomodare.

Inutile dire che in un attimo il video è diventato virale sui social facendo da un lato ridere dall’altro rimanere con la bocca aperta ma anche con il dubbio: quello sulla sedia era sudore o pipì?