Juju Di Domenico nel film sul caso Torregiani, a YesLife: “Non è stato facile”

La nostra intervista a Juju Di Domenico che è al cinema con la storia del gioielliere milanese. La giovane ci racconta il dietro le quinte e non solo

Arriva oggi, per tre giorni, al cinema “Ero in guerra ma non lo sapevo”, il nuovo film drammatico diretto da Fabio Resinaro che racconta gli ultimi giorni di vita del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani, ucciso nel 1979 in un agguato dai Proletari Armati per il Comunismo e la profonda crisi familiare che si “ricompone” solo dopo la sua morte. Tra i protagonisti, insieme a Laura Chiatti e Francesco Montanari, Juju Di Domenico, la giovane attrice italo-tedesca che abbiamo imparato a conoscere in alcune famose fiction del nostro piccolo schermo come “Il Paradiso delle Signore” e “Un passo dal cielo 4” e più di recente nella serie Netflix Curon. Nel film su Torregiani, Juju veste i panni di Marisa, figlia del gioielliere milanese. Di questo e molto altro ha parlato con noi di YesLife.

Juju, è appena uscito il tuo ultimo lavoro, “Ero in guerra ma non lo sapevo”. Qui tu sei figlia del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani. Come ti sei preparata per affrontare un ruolo drammatico ma anche delicato come questo?

Secondo me il primo passo per avvicinarsi a un personaggio vissuto in una precisa epoca è quello di capire, studiare e assaporare il contesto storico tramite letture, film e interviste; ed è quello che ho fatto. Grazie anche alla bellissima scenografia, ai costumi d’epoca e ai bravissimi attori con cui ho avuto l’onore di lavorare, non è stato difficile farsi trasportare in un altro tempo. Anche l’incontro con Alberto Torregiani, il figlio di Pierluigi, è stato fondamentale per entrare nel vivo di questa drammatica storia.

Sei al fianco di Laura Chiatti e Francesco Montanari, svelaci qualcosa su di loro

Quando ho scopeto chi doveva intrepretare i genitori di Marisa ero molto felice perché seguivo entrambi, Laura Chiatti e Francesco Montanari da anni, e sono da sempre affascinata dai loro lavori. Non vedevo l’ora di conoscerli e di poter ammirare da vicino la loro magia, e così è stato.

Tre giorni al cinema, perché dovremmo vederlo?

È un pezzo di storia dell’Italia che va ricordata. Io personalmente non la conoscevo, così come tanti miei coetanei, quindi penso che sia un’importante testimonianza anche per le generazioni che non hanno conosciuto gli anni di piombo. È un episodio diverso da quelli raccontati finora, certo, il contesto storico è ben definito, ma questa è una vicenda raccontata da un punto di vista più intimo e personale.

Ti abbiamo visto anche nel cast della serie Netflix Curon, personaggio totalmente diverso. Come è stato confrontarsi con il fantastico ed il misterioso?

Recitare è proprio bello per questo: calarsi nei panni di personaggi molto diversi tra loro e io ho avuto la fortuna di spaziare un po’ in questi anni. Curon è ambientata nei nostri giorni, quindi non c’è stato bisogno di fare un lavoro sul contesto storico piuttosto sul genere della serie, sulla paura, sull’ambiguità.

In te convivono due nazionalità, quella tedesca e quella italiana, come si conciliano nella vita privata e sul lavoro? Cosa ti piace dell’una e dell’altra?

Dico sempre di prendere il meglio dalle mie due nazionalità e sono felice di aver avuto l’opportunità di vivere in due Paesi diversi da piccola perché mi hanno segnato e formato profondamente: dalla parte tedesca mi porto sicuramente l’ordine, la precisione e la classica bruciatura rosso pomodoro in estate; dalla parte italiana, invece, mi porto senza dubbio l’essere di buona forchetta e il sorriso. In questo lavoro è fondamentale conoscere l’inglese ma anche altre lingue se si vogliono interpretare più personaggi, quindi mi ritengo molto fortunata a conoscere da madrelingua sia il tedesco che l’italiano. Non a caso ho scelto come percorso universitario quello delle lingue e in particolare quello della traduzione.

E per il futuro cosa ti aspetta?

Tanta felicità mi auguro. Sto per iniziare le riprese di una nuova serie con un cast internazionale e con una storia molto avvincente, non vedo l’ora di poterne parlare di più. Inoltre, qualche mese fa ho iniziato un corso magistrale all’Università di Bologna, che se tutto va bene, porterò a conclusione tra un paio di anni. Quindi tante cose che bollono in pentola, forse troppe, ma sono felice così