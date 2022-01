Era il 2002 e le Las Ketchup spopolavano le hit della musica mondiale, il singolo Aserejé venne ballato in ogni angolo della Terra, poi il nulla. Che fine hanno fatto oggi le cantanti spagnole?

Correva l’anno 2022, il Mondo era ignaro che da lì a poco avrebbe ballato e cantato per mesi interi Aserejé, il fortunatissimo brano del gruppo musicale Las Ketchup. Tre ragazze di origini spagnole, tutte bellissime dai look particolari scalarono le hit classificandosi sempre prime nelle top ten.

Il gruppo era composto da tre sorelle, Lola, Pilar, Lucía Muñoz, e Rocío, figlie del famigerato chitarrista di flamenco Juan Muñoz. Il brano cantato dalle ragazze accompagnò l’intera estate, fu un vero tormentone, veniva trasmesso per radio a tutte le ore del giorno e della notte, le cantanti venivano ospitate in televisione ed i concerti furono davvero tantissimi.

Dopo il grande successo le cantanti sono sparite dalla scena, ma per quale motivo?

Sbirciando su Tikk Tok ci è capitato di vedere un video delle Las Ketchup e ci siamo chiesti che fine avessero fatto dopo il grandioso successo, ed ecco che la verità è stata amarissima.

Dopo aver esordito con l’album Hijas del Tomate, dedicato interamente al padre soprannominato “el tomate” – il pomodoro, mentre “Hijas” – figlie, da qui “Figlie del pomodoro”, le ragazze ebbero un successo inaspettato.

La famiglia, originaria di Cordova, venne letteralmente catapultata in un’altra dimensione, fatta di luci, riflettori, spettacoli e soldi, una montagna di soldi. Tutti volevano le Las Ketchup.

Proprio in quest’album veniva cantata Aserejé, le note erano fresche, il ritornello gioioso ed il balletto decisamente divertente. In pochissimo tempo divenne un tormentone. Purtroppo però fu un fuoco di paglia, dal momento che dopo quest’esplosivo successo le quattro sorelle scomparvero dalla scena.

Il declino verso la fine arrivò gradualmente, le nuove canzoni non erano alla portata di Aserejé ed il pubblico iniziò a non apprezzarle. Anche le comparse in televisione diminuirono così come i concerti. Fu un vero disastro.

La loro ultima apparizione su un palco risale al 2006, dove si esibirono all’Eurovision Song Contest in Spagna, classificandosi al 21esimo posto. Nel tempo le ragazze sono diventate donne ed hanno fatto perdere le loro tracce. Le poche informazioni che abbiamo sono carpite dal loro profilo Instagram seguito da pochissimi follower. Le cantanti postano successi del passato e qualche comparsa attuale, ma nulla paragonabile al grandioso successo del 2002.