Arriva la notizia che i fan dei Maneskin non avrebbero voluto ricevere: la band dà l’annuncio attraverso un video postato sui social

Tutti li vogliono, tutti li cercano: il successo dei Maneskin non si arresta e la band continua a farsi strada anche oltreoceano. Pochi giorni dopo il debutto nello storico show Saturday Night live, dove si sono esibiti con i brani “Beggin’” e “I wanna be your slave“, i quattro giovani artisti stanno per rientrare in Italia per prepararsi al ritorno sul palco dell’Ariston. Saranno loro gli ospiti musicali della prima puntata del Festival di Sanremo, a un anno di distanza dalla vittoria che ha dato inizio a un anno straordinario. Nelle ultime ore arriva però per i loro fan una notizia che non avrebbero voluto ricevere, e a comunicarla sono stati proprio i componenti del gruppo attraverso un video.

I Maneskin rimandano il tour europeo e le date italiane: “Siamo mortificati”

Per i Maneskin il 2022 è iniziato all’insegna di ospitate ed esibizioni avvenute soprattutto negli Stati Uniti dove gli eventi hanno ripreso -con le misure di sicurezza del caso- a pieno ritmo. Discorso totalmente differente per l’Europa e in particolar modo per l’Italia dove invece la macchina dei live fatica a trovare spazio per poter rimettersi in moto.

Proprio per questo motivo arriva la notizia tanto temuta dai fan della band che comunica attraverso un video postato sui social il rinvio delle date del tour.

“Siamo mortificati” -dichiara Damiano David– “abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali“. A essere state posticipate sono le date europee e i concerti nei palazzetti italiani che avrebbero dovuto avere luogo nei prossimi mesi.

“Siamo davvero, davvero dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022“, sottolinea la band. Dopo aver ringraziato per la pazienza mostrata in questa delicata situazione vengono tuttavia confermate le date che si svolgeranno all’aperto. Si tratta di quelle al Circo Massimo, all’Arena di Verona, a Lignano Sabbiadoro e i diversi festival che li vedranno protagonisti.

“Dobbiamo resistere e vi giuriamo che torneremo e sarà ancora meglio“, sottolineano prima di salutare i loro fan. “Vi amiamo“, concludono.