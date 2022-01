Tempo più stabile ma la nebbia persiste ed insiste. La perturbazione sta lasciando l’Italia ma le temperature cono ancora gelide.

Il Centro-Sud può salutare la perturbazione che dai Balcani ha portato pioggia, gelo, vento e freddo in Italia. La situazione durante la giornata andrà via via migliorando. Le condizioni atmosferiche saranno più stabili ma attenzione al gelo, specie durante la notte, le temperature sono ancora molto basse ma sempre più alte rispetto alla media stagionale. Vediamo nel dettaglio la situazione per oggi.

Cielo prevalentemente bello quasi in tutta Italia

La perturbazione Balcanica sta lasciando l’Italia e le condizioni meteo saranno di certo più favorevoli. Le piogge stanno diminuendo e scompariranno nella giornata di giovedì. Al Nord nebbia fitta in Val Padana così come le nubi basse, si consiglia la massima prudenza alla guida.

L’alta pressione che proviene dall’Europa Occidentale mitigherà il clima verso il Mediterraneo, l’umidità di questi giorni lascerà spazio ad un clima più secco. In Pianura Padana, Liguria ed Alto Adige Adriatico previste nebbie a bassa quota, così come le nevicate.

Gelate diffuse soprattutto durante le ore notturne, al Centro-Sud e nel Nord della Sardegna. Temperature massime in calo al Nord-Ovest.

Nella giornata di mercoledì il cielo sarà variabile, molte nubi ma non sono previste precipitazioni.