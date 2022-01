“Abbiamo saputo…”Milly Carlucci, la terribile notizia rallenta il suo “Cantante Mascherato”

Milly Carlucci, la popolare conduttrice colta da una brutta notizia che ha rallentato la preparazione del suo ultimo show.

Milly Carlucci, la conduttrice ha da poco ha concluso lo show dance “Ballando con le stelle”. E si è buttata subito a capofitto sul suo secondo progetto televisivo: “Il Cantante Mascherato”. Un format ereditato dall’estero e che ha riscosso un’incredibile successo nelle sue passate edizioni.

Confermata Caterina Balivo – per la gioia dei suoi followers – e introdotte delle novità in giuria, la Carlucci sta lavorando per proporre al pubblico uno spettacolo all’insegna dell’intrattenimento e della qualità, caratteristica non più così scontata in televisione. La conduttrice è stata colta da una terribile notizia che ha rallentato i tempi di marcia del lavoro, suo e del suo equipe.

Milly Carlucci, la terribile notizia che ha sconvolto la conduttrice: “Abbiamo saputo cos’è successo…”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ti aspettavamo”, l’annuncio di Irama: dopo Sanremo la sorpresa più bella per i fan

“Abbiamo appreso tutti quanti con immenso dispiacere quello che ti è capitato” con queste parole Milly Carlucci comunica lo stato d’animo presente in studio durante le prove per la notizia del ricovero in ospedale di Red Canzian. Il cantante ha una certa familiarità con quel palco, proprio con la maschera del Pappagallo ha vinto la passata edizione del programma più misterioso della televisione.

“Il dispiacere è doppio perché so che hai dovuto saltare la prima del tuo spettacolo Casanova al quale tenevi tantissimo” prosegue la Carlucci mostrando un certo rammarico per quanto accaduto. Red proprio di recente aveva partecipato come ospite a “Ballando”, un’occasione in realtà per dare qualche anticipazione del suo progetto teatrale.

D’altra parte sul profilo Instagram dell’artista non vi sono aggiornamenti, il cantante ha preferito tenere la massima riservatezza, l’ultimo post risale infatti al 2 gennaio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Notti magiche” Anna Tatangelo si supera allo specchio: il vestitino è trasparente – VIDEO

In tale occasione Red scriveva in virtù del nuovo anno: “E allora avanti tutta, reagiamo con forza, sorridendo al futuro e pensando che domani potrebbe essere migliore di oggi!“. Parole che lasciano ben sperare. Tutti attendiamo che l’artista possa godere i frutti del suo immenso lavoro, un progetto in cui ha messo anima e corpo.