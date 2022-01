Omicidio Roberta Ragusa: la giudice Elsa Iadaresta sulla revisione del processo

La giudice di Pisa Elsa Iadaresta ha preso per la prima volta la parola per spiegare l’improbabilità della revisione del processo.

Sono passati più di dieci anni dalla morte di Roberta Ragusa. Scomparsa nel nulla nella notte del 13 e 14 gennaio 2012 dall’abitazione in cui conviveva col marito e i suoi due figli, della 45enne non ci fu più traccia e il corpo non fu mai ritrovato: il suo caso resta ancora oggi un giallo irrisolvibile. Il compagno Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione tramite un processo indiziario e si trova attualmente in carcere con l’accusa di uxoricidio. Il detenuto ha sempre professato la sua innocenza e si è più volte battuto per la revisione del processo per l’arrivo della sentenza pur in assenza di cadavere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nuova svolta sul caso freddo Gilardi: finalmente verso la verità?

Parla per la prima volta il giudice di Pisa:

improbabile la revisione del processo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Nuzzi (@gianluigi.nuzzi)

NON PERDERTI ANCHE >>> Caso Saman Abbas: lo zio accusato dell’omicidio estradato in Italia

Ed è proprio sulla sentenza di condanna di Antonio Loglio e sulla potenziale revisione del processo che si è espressa per la prima volta la giudice di Pisa Elsa Iadaresta. Stando alle ultime dichiarazioni dell’esperta alle telecamere della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, la pista della riapertura del caso appare altamente improbabile. I motivi risiedono anzitutto la mancanza di prove necessarie per conseguire il proscioglimento del capo di accusa dell’imputato. Sulla riapertura dell’iter giudiziario, le parole della giudice sono chiare: la revisione è riconosciuta dal diritto, ma in via straordinaria e “deve avvenire a determinate condizioni”.

Inoltre, “anche se uscisse qualcosa di nuovo – ha continuato la giudice – la bontà della sentenza fino al terzo grado rimarrebbe tale”. Con riferimento alla sentenza del marito di Roberta Ragusa, la condanna “è valida ogni altro ragionevole dubbio. Noi abbiamo restituito giustizia alla vittima e condannato sicuramente il colpevole”. In seguito, la confessione: “Ne sono uscita col cuore pesante, ma leggera per la decisione che ho preso, mi spiace per i figli che all’epoca erano dei ragazzini che hanno dovuto vedere il padre prima indagato, poi condannato e la mia sentenza ha dovuto togliere loro l’ultimo baluardo familiare, l’ultimo legame di sangue immediato”.

La giudice di Pisa Elsa Iadaresta si è infine espressa anche sull’assenza del cadavere della vittima.

Il messaggio della giudice è chiaro: “Si può decidere e si deve decidere anche senza un corpo. Con Roberta Ragusa, abbiamo interrotto questo sillogismo nessun cadavere, nessuna prova, nessun omicidio.”